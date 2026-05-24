Сезонът на пожарите: Гърция пуска дронове да следят обстановката, Скопие няма хора

Повече от 100 дрона, оборудвани с термокамери, заедно с три мобилни центъра за управление на дронове ще бъдат разположени, за да съдействат за откриване и наблюдение на горски пожари в Гърция, предаде гръцкото издание Kathimerini. Южната ни съседка ще разположи около 18 000 пожарникари и до 85 самолета по време на тазгодишния сезон на горските пожари.На среща с участието на гръцкото правителство бяха разгледани плановете за подготовка за сезона, като служители заявиха, че пожарната служба в момента наброява 17 727 постоянни и сезонни пожарникари.
Очаква се този брой да нарасне до 18 804 до края на годината.
Гърция е мобилизирала пожарникарите
Властите заявиха, че 21 горски командоси ще действат този сезон с общ състав от 1450 души персонал. Първите шест части бяха създадени през 2022 г. като част от усилията за укрепване на способностите за бързо реагиране в труден терен.
Страната ще получи допълнително подкрепа от пожарникари, предварително разположени от четири държави от Европейския съюз, за още една година по програма на ЕС за гражданска защита.
Скопие няма хора
Междувременно македонската столица Скопие навлиза в летния сезон с 213 пожарникари, въпреки че според законовите стандарти би трябвало да разполага с 384. Това означава, че на Бригадата за противопожарна защита на град Скопие не достигат 171 пожарникари.
Командирът на пожарната бригада в Скопие, Звонко Томевски, предупреди за недостига, заявявайки, че това е хроничен проблем.
Според него последното поколение от 20 новоназначени пожарникари все още не е преминало преквалификация и обучение, а попълването на персонала трябва да продължи през цялата година.