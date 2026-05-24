Сезонът на пожарите: Гърция пуска дронове да следят обстановката, Скопие няма хора

Повече от 100 дрона, оборудвани с термокамери, заедно с три мобилни центъра за управление на дронове ще бъдат разположени, за да съдействат за откриване и наблюдение на горски пожари в Гърция, предаде гръцкото издание Kathimerini. Южната ни съседка ще разположи около 18 000 пожарникари и до 85 самолета по време на тазгодишния сезон на горските пожари.На среща с участието на гръцкото правителство бяха разгледани плановете за подготовка за сезона, като служители заявиха, че пожарната служба в момента наброява 17 727 постоянни и сезонни пожарникари.

Очаква се този брой да нарасне до 18 804 до края на годината.

Гърция е мобилизирала пожарникарите

Властите заявиха, че 21 горски командоси ще действат този сезон с общ състав от 1450 души персонал. Първите шест части бяха създадени през 2022 г. като част от усилията за укрепване на способностите за бързо реагиране в труден терен.

Страната ще получи допълнително подкрепа от пожарникари, предварително разположени от четири държави от Европейския съюз, за ​​още една година по програма на ЕС за гражданска защита.

Скопие няма хора

Междувременно македонската столица Скопие навлиза в летния сезон с 213 пожарникари, въпреки че според законовите стандарти би трябвало да разполага с 384. Това означава, че на Бригадата за противопожарна защита на град Скопие не достигат 171 пожарникари.

Командирът на пожарната бригада в Скопие, Звонко Томевски, предупреди за недостига, заявявайки, че това е хроничен проблем.

Според него последното поколение от 20 новоназначени пожарникари все още не е преминало преквалификация и обучение, а попълването на персонала трябва да продължи през цялата година.