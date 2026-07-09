"Много сме близки. Разбира се, от голямата любов се ражда омраза": Ивица Дачич заби с въпрос колко процента са българите в Сърбия

"Ние сме много близки едни други. Бих се радвал да научим нещо от историята, а именно да не се ръководим от чуждите интереси. За мен този преводач тук не е необходим, защото сме близки народи и близки държави. Разбира се, от голямата любов се ражда и голяма омраза", каза сръбският министър на вътрешните работи Ивица Дачич пред журналисти след като подписа споразумение за откриване на нов Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) – „Калотина“ 2 с българския министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Той призова да се работи за подобряване отношенията.

Сърбия се е радвала на победата на DARA

"Със сигурност ние много се радвахме на победата на вашата представителка на Евровизия. Сега някои обществени организации ще ни нападнат, но ние се радвахме повече от всички предишни години, вкоито побеждаваха представители на ЛБГТ", каза Дачич.

Възпали се за Косово

В рамките на брифинга сръбският вътршен министър отговори на върпос за политиката на Сърбия, но изказването му се фокусира върху Косово.

"Аз лично съм роден в Косово. Първата столица на Сърбия е била в Косово - Призрен. Крал Милутин, чиито мощи са в София", каза Дачич.

На свой ред той попита и дали Сърбия е признала държава, която не е член на ООН и дали е направила нещо против територаиалния интегритет на която и да е държава.

"В основа на какво някой има право да признае Косово приположение, че Югославия беше съставена от шест държави?", попита още той и попита какво би станало, ако Сърбия беше влязла в ЕС преди Хърватия.

Думите му бяха в контекста на хърватския президент Зоран Миланович, който е предупредил за въоръжаването на Сърбия на срещата на върха на НАТО.

Заби с въпрос за българите в Сърбия

"Колко българи има в Сърбия? Колко процента?", попита Дачич няколко пъти, но никой не можа да му отговори веднага.

"Знаете ли колко сърби има в Черна гора - 30 и няколко процента", подчерта той и попита дали Белград няма право да се грижи за сърбите.

Припомняме, че по данни на последното пребряоване българите в Сърбия са около 13 000 души. ОЩЕ: "Няма нужда да се изнервяме": Вучич след като България и още седем държави блокираха Сърбия за ЕС