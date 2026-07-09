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Задава се страшно бедствие: Румъния предупреди да не се пътува до Китай

09 юли 2026, 17:39 часа 757 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Задава се страшно бедствие: Румъния предупреди да не се пътува до Китай

Министерството на външните работи на Румъния предупреди румънските граждани, които са в Китайската народна република, преминават транзитно или възнамеряват да пътуват до нея, че от четвъртък тайфунът Бави засяга няколко провинции в страната, като се очаква значително усилване на ветровете и обилни валежи, предаде румънската информационна агенция Agerpres. Според румънското външно министерство крайбрежната зона в провинциите Шандонг, Дзянсу, община Шанхай,  Джъдзян, Фуджиан, Гуандун и Тайван е засегната, където се прогнозира значително усилване на ветровете в по-голямата част от територията и обилни валежи, както и автономният район Гуанси, за който съществува висок риск от наводнения и свлачища.

Мерки за безопасност

На населението се препоръчва да осигури необходимите предпазни мерки за ограничаване на рисковете, свързани с тайфуна.

Румънските граждани могат да поискат информация и консулска помощ на телефонния номер на румънското посолство в Пекин и на Генералното консулство на Румъния в Шанхай, като обажданията се пренасочват към Центъра за контакт и подкрепа на румънски граждани в чужбина и се поемат от оператори на кол центъра за постоянно.

Същевременно на румънските граждани, които са изправени пред трудна, специална, извънредна ситуация, разполагат с телефонния номер за спешни случаи на румънското посолство в Пекин и на Генералното консулство в Шанхай. ОЩЕ: Учените бият тревога: Мощните тайфуни могат да станат по-силни и пет пъти по-чести

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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