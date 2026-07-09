Босна няма да участва в Евровизия 2027: Каква е причината?

Босна и Херцеговина няма да има представител и на конкурса „Евровизия“ през 2027 г. в България. Това удължава продължаващото от години отсъствие на страната от един от най-популярните музикални конкурси в Европа, като основните причини остават финансовите затруднения на обществения оператор BHRT и санкциите, наложени от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), предаде македонското издание "Независен".

Финансовите проблеми

BHRT потвърди пред портала ESC Today, че Босна и Херцеговина няма да участва в конкурса за песен на Евровизия през 2027 г. Поради непогасени задължения, босненската обществена радио- и телевизионна компания остава недопустима за участие в конкурса. Дълговете продължават да блокират завръщането на Евровизия Основната пречка за завръщането на Босна и Херцеговина на сцената на Евровизия остават финансовите санкции, наложени преди това на BHRT от EBU поради дългове. Докато проблемът не бъде решен, обществената радио- и телевизионна компания не може да се включи отново в конкурса.

Историята на Босна и Херцеговина на Евровизия

Последна поява на Сараево на конкурса е през 2016 г. Босна и Херцеговина прави своя дебют на Евровизия през 1993 г. с песента "Sva bol svijeta", изпълнена от Fazla, завършвайки на 16-о място. Най-големият му успех идва през 2006 г., когато Хари Мата Хари заема трето място с 229 точки за песента "Lejla". ОЩЕ: Евтим Милошев с разбор за бюджета за култура: 20 млн. евро отиват за "Евровизия"