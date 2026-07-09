Коридорът с България остава на заден план: "Добри новини" от Скопие за китайското карго

Отвориха товарния железопътен околовръстен път в македонската столица Скопие. Новината съобщи базираната в Република Северна Македония телевизия "21". Проектът за реконструкцията му е завършен в рекордно кратки срокове, според вицепремиера и министър на транспорта Александър Николоски. Македонският министър смята, че пътят ще позволи по-бърз и по-ефективен товарен транспорт по Коридор 10, но също така ще допринесе за намаляване на замърсяването в македонската столица.

Николоски изтъкна, че модернизацията на железопътната инфраструктура ще окаже влияние и върху икономическото развитие по протежение на Коридор 10, особено чрез подобряване на връзките със съседните страни. Още: САЩ даде ясен знак на македонци и сърби: Коридор 8 е наш стратегически приоритет

Разцвет за китайското карго

Знаем, че железопътното трасе по Коридор 10 (Пирея – Солун – Скопие – Белград – Будапеща) е основната артерия на т.нар. „Сухопътно-морски експресен маршрут Китай–Европа“. Маршрутът е известен като китайското карго.

Преди реконструкцията на товарния железопътен околовръстен път всички карго влакове по Коридор 10 трябваше да преминават през самата централна пътническа гара на Скопие, което бавеше трафика, блокираше пътническите композиции и създаваше шум и замърсяване в града.

Връзката между китайското карго и Паневропейския транспортен коридор 10 е ключов елемент от геостратегическите интереси на Китай за бърз и ефективен достъп до европейските пазари.

Приоритет на САЩ е Коридор 8

Докато Сърбия и Северна Македония влагат повече усилия в коридор 10 и китайското карго - в скорошния доклад на Държавния департамент до Конгреса на САЩ обаче се даде ясен знак, че за Вашингтон развитието на Коридор 8 – транспортната и енергийна връзка между Адриатическо и Черно море е един от ключовите стратегически проекти в новата политика към Западните Балкани. Още: Споразумение между Белград, Скопие и Будапеща срещу коридор 8: Мицкоски ни лук ял, ни лук мирисал

Освен това Северна Македония е член на НАТО, а Коридор 8 освен транспортна връзка между България, Северна Македония и Албания е и логистичен коридор за колективна отбрана на Алианса.

Съпреничеството между Коридор 10 и Коридор 8

Съперничеството между Коридор 10 и Коридор 8 не е от сега. В началото на април имаше споразумение между Белград, Скопие и Будапеща срещу Коридор 8. Става въпрос за тристранно споразумение между националната държавна товарна железопътна компания на Сърбия Srbija Kargo с товарните железници на Унгария и Северна Македония, съобщи платформата за железопътни новини Railmarket.

Официалната версия бе синхронизиране на железопътните товарни превози между Централна Европа и Балканите, но не е тайна за никого, че висококапацитетната линия ще даде коридор на транзита между Китай и Европа, или така нареченото китайско карго. Още: Скопие пренасочва Коридор 8 в полза на Белград: Оправдава се с ЮНЕСКО

Предвид сръбското влияние в югозападната ни съседка, констатирано в последния доклад на Европейския парламент, не е случайно и че Скопие пренасочва Коридор 8 в полза на Белград.

В началото на април тази година една единствена препоръка на ЮНЕСКО за Северна Македония по маршрута Требенища-Кяфасан от Коридор 8 беше достатъчна, за да може страната да го преразгледа.