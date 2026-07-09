"Няма нужда да се изнервяме": Вучич след като България и още седем държави блокираха Сърбия за ЕС

"Хората в Сърбия трябва да се тревожат повече за това кой път ще отворим, отколкото за Клъстер 3, такъв е животът. Няма нужда да се изнервяме прекалено, всичко е очаквано", каза сръбският президент Александър Вучич след като България и още седем държави блокираха Белград по пътя за ЕС, предаде хърватската медия "Индекс". На откриването на Клъстер 3, който се фокусира върху конкурентоспособността и приобщаващия растеж, се противопоставиха Нидерландия, Швеция, Финландия, Белгия, Естония, Литва, България и Хърватия.

Трите държави, които са изразили резерви, но не са изразили пряко противопоставяне, са Дания, Люксембург и Латвия.

В тази връзка Вучич заяви, че не може да се каже, че всички са били против, две или три държави са били категорично против. "Това, което ме поразява най-много, е, че нашите хора работиха усилено. Казах им, че имат политическа свобода и да правят всичко, което Европейската комисия поиска“, каза Вучич в предаването „Дневник“ на RTS, съобщава „Телеграф“. ОЩЕ: България е сред страните, блокирали нов кръг преговори за членство на Сърбия в ЕС

Вучич твърди: Хърватия иска Сърбия на колене

Вучич коментира и думите на хърватския президент Зоран Миланович, който е предупредил за въоръжаването на Сърбия на срещата на върха на НАТО в Украйна

„Що се отнася до съседите на Хърватия, нищо ново. Те обичат да виждат Сърбия на колене, точно както правят сега с Черна гора, биха искали това и за Сърбия. Докато аз съм на поста, това няма да се случи. Сърбия никога повече няма да бъде боксова круша“, обяви сръбският президент Александър Вучич. ОЩЕ: Не й дават път за ЕС: Осем държави не са доволни от Сърбия