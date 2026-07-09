Извънредна ситуация над Закинтос: Гръцки F-16 се запали във въздуха (ВИДЕО)

Изтребител F-16 на гръцките военновъздушни сили извърши аварийно кацане на остров Закинтос в Западна Гърция, предаде гръцкото издание Kathimerini. Инцидентът е станал в четвъртък следобед. Кадри социалните мрежи показват, че изстребителят се е запалил. По първоначални данни пилотът е в добро здравословно състояние. Малко по-късно е бил прибран от хеликоптер на военновъздушните сили, дошъл на Закинтос за тази цел, допълва местното издание ermisnews.gr. Самолетът принадлежи на 116-то бойно крило и е излетял от военновъздушната база Араксос в северозападен Пелопонес.

Footage showing the aftermath of a Greek Air Force F-16 that made an emergency landing and caught fire. https://t.co/4o4rHvzdgW pic.twitter.com/O7JLKFn2yg — Clash Report (@clashreport) July 9, 2026

Пожарът се гаси

За пожара потвърждава и филиалът на CNN в Гърция и посочва, че на мястото на инцидента се провежда пожарогасене. Според съобщенията, самолетът е излетял от Араксос, когато е избухнал пожар.

Отмяна на полетите

Междувременно докато тече гасенето на изтребителя се появи информация, че полетите на летището са спрени.

Информацията е на местната медия ermisnews. Към 13:00 часа всички полети до и от летище Закинтос са спрени, а самолетите, които е трябвало да кацнат, са отпътували за други летища. Очаква се дейността на летището да бъде възстановена.

Вероятната причина

В момента властите оценяват щетите по самолета, който може да е имал проблем с колесника, пише още гръцкото издание. Гръцката телевизия SKAI допълва, че проблемът се дължи на евентуална повреда на хидравличната система, която не е позволила на колесника на изтребителя да работи. ОЩЕ: Гръцкият кошмар се завърна: Нов опасен инцидент между Турция и Гърция