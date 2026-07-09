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За палеж: Арестуваха сръбски гражданин в Черна гора

09 юли 2026, 18:07 часа 472 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
За палеж: Арестуваха сръбски гражданин в Черна гора

Полицията в Рожай арестува 24-годишен гражданин на Сърбия с инициали С.С. за причиняване на пожар в сграда в адриатическия черногорски град Бар, предаде черногорското издание vijesti.me.Той бил хванат при рутинна проверка на превозно средство, което се оказало издирвано. След спирането той е отведен в служебните помещения на отдел „Охрана“ в Рожае, а след това е предаден на служителите на отдел „Охрана“ в Бар за по-нататъшно обработване.

Палежът

24-годишният сръбски гражданин е заподозрян, че на 20 май 2026 г. е дошъл във фитнес център, собственост на физическо лице, разположен на партерния етаж на жилищна сграда, където с подходящо средство е създал отвор във входната врата. 

През този отвор е влязъл във вътрешността на сградата, а след това е излял леснозапалима течност върху бюрото и запалил пожар с открит пламък, допълва черногорското издание.

След палежа напуснал местопроизшествието в неизвестна посока. ОЩЕ: Палеж на гуми едва не доведе до огромна трагедия в "Младост 3" (СНИМКИ)

Обвинението

След предприемане на интензивни оперативно-криминални мерки и действия, служителите на отдел „Охрана“ са установили самоличността на заподозрения и са започнали местно издирване“, съобщиха от полицията.

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Мъжът с инициали С.С. е заподозрян в извършване на престъплението причиняване на обща опасност. ОЩЕ: Подозират палеж: Микробус изгоря до основи във Варна

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Палеж Черна гора Сърбия сърби
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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