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Силно земетресение в Гърция, усетено и у нас

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Силно земетресение в Гърция, усетено и у нас
Снимка: iStock/Guliver
Земетресение с магнитуд 6,1-6,2 беше регистрирано в 12:16 часа в Гърция близо до град Лариса. Трусът беше усетен по високите етажи в София, Мусонище и Кърджали.

"Разстоянието от София е 390 км". Това съобщи за “24 часа” дежурният сеизмолог от института по геофизика на БАН Драгомир Драгомиров. Силният трус беше последван от няколко с магнитуд между 4 и 5,5. Трусове ще има през целия ден, а може и по-дълго, уточни сеизмологът.

Силно земетресение в Гърция

Силно земетресение в Гърция

Земетресение с магнитуд 5,1 е регистрирано в Гърция днес - в 5:36 часа сутринта. Това съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологиче...

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