Взрив във военен завод в Испания, помагащ на Украйна - за две седмици това е втори инцидент там (ВИДЕО)

Експлозия във Fabrica de Municiones de Granada (FMG) - завод за боеприпаси в покрайнините на испанския град Гранада - е причинила наранявания на трима души на 30 октомври сутринта, съобщи испанският вестник ABC. Експлозията е станала малко преди 9 ч. местно време в зоната за изгаряне на барут в завода – зона с ограничен достъп, където по принцип никой не би трябвало да се намира, заяви полицията в Гранада.

Службите за спешна помощ са получили множество обаждания за взрива, който е бил усетен в близките градове, включително Фуенте Вакерос и Ла Зубиа, съобщи El Espanol.

И тримата пострадали са получили леки наранявания, включително увреждане на слуха.

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Източници от UGT - един от двата големи профсъюза в Испания - заявиха, че експлозията е настъпила по време на рутинно изпитване в оградена зона на фабриката.

Explosion at ammunition factory in Spain leaves three people injured Since the outbreak of the full-scale war in Ukraine, the facility has focused on producing ammunition and missile components for the Ukrainian Armed Forces. The explosion occurred in the morning on the outskirts of Granada. Factory management said it was caused by an accident. This is the second incident in just two weeks: on October 13, a factory truck carrying mortar shells overturned on the El Fargue highway. — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2026

Втори инцидент за две седмици

Инцидентът е вторият в завода за последните две седмици. На 13 октомври камион на компанията, превозващ минометни снаряди, се преобърна на пътя за Ел Фарге.

От началото на пълномащабната руска инвазия испанският завод произвежда боеприпаси с различни калибри и компоненти за ракети за Украйна.

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Фабриката е собственост на словашката MSM Group, която е част от отдела за отбрана на Czechoslovak Group (CSG) – един от най-големите холдинги в областта на отбраната в Централна Европа. Чешкият холдинг е ключов доставчик на боеприпаси за Украйна в рамките на чешката инициатива за снаряди, отчита Kyiv Independent.

Стартирала в началото на 2024 г. на фона на остър недостиг на боеприпаси в Украйна, програмата под чешко ръководство бе определена от нейните поддръжници като една от най-значимите международни инициативи на Прага и оттогава насам е доставила милиони снаряди на украинските въоръжени сили.