Заради непоносимост към Лавров: Отмениха общата снимка на срещата на Г-20 в САЩ

Традиционната обща снимка след срещата на върха на Г-20 в Атланта, САЩ, е била отменена заради протести поради присъствието на събитието на руския външен министър Сергей Лавров. Няколко от министрите са отказали категорично да позират на обща фотография с представител на държавата агресор Русия. Макар снимката да е церемониална и без голямо значение, пише Bloomberg, тя е била премахната от програмата.

По-рано германският ежедневник Bild съобщи, че германският топ дипломат Йохан Вадефул се е съгласил да се снима редом до Лавров. Впоследствие се появи опровержение, че министърът няма намерение да се снима с руснака. "Не бива да изпращаме лъжливи визуални сигнали - в отношенията с Русия няма нищо нормално", е заявил Вадефул.

Двудневната среща днес и утре в Атланта трябва да подготви следващата голяма среща на лидерите на Г-20, насрочена за декември в голф клуба на Доналд Тръмп в Маями.

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Тръмп покани Владимир Путин на събитието, но Кремъл все още не е посочил дали ще приеме. Двете основни теми на срещата ще бъдат войните в Украйна и Иран.

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