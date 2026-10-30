Желан от Реал Мадрид заяви, че иска да се върне в Испания: Напуска ли Висшата лига?

Трансферните слухове около Реал Мадрид се засилват през последните дни, като една от главните новини е свързана с потенциална раздяла с Трент Александър-Арнолд. Според източниците, ако се разделят с англичанина, "кралете" ще се насочат към друг десен бек от Висшата лига, а именно Педро Поро от Тотнъм . Испанецът стана световен шампион през лятото, като на Мондиал 2026 за пореден път показа добрата си игра както в атака, така и в защита. В интервю за "El Larguero" той заяви, че в момента няма конкретни предложения от Реал Мадрид или Барселона, но би искал да се завърне в Испания някой ден.

Педро Поро: "Те ми оказаха голямо уважение"

Ето какво каза Педро Поро: "Очевидно е, че нямам търпение един ден да се върна в Испания. Това е моята родина и харесвам първенството. В момента обаче би било много несправедливо да говоря за каквото и да било друго освен за моя клуб, защото имам действащ договор. Те ми оказаха голямо уважение, което е взаимно". Испанецът каза и дали е получавал оферти от Реал Мадрид и Барселона: "Не. Имаше интерес, тъй като питаха каква е ситуацията около мен, но нямаше нищо конкретно. Запитвания от отделни клубове имаше, но ако има истински интерес, ти се обаждат директно, а това не се случи. Имаше слухове, но аз бях концентриран върху представянето си за националния отбор и не исках да им обръщам прекалено голямо внимание".

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"Преподписах договора си още преди Световното"

Поро сподели и дали според него високата цена, която му бяха поставили от Тотнъм е отказала потенциални купувачи: "Вероятно да. В клуба ме оценяват като един от най-добрите. Преподписах договора си още преди Световното първенство, за да имам спокойствие по време на турнира, защото подобни неща влияят силно на представянето". Педро Поро преподписа договора си с Тотнъм до 2031 г.

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