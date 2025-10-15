Турция е на път да изпълни една от големите си цели в Сирия

Командирът на Сирийските демократични сили (СДС/SDF) Мазлум Абди заяви, че миналата седмица той и сирийското преходно правителство са постигнали „предварително споразумение“ за интегриране на СДС и кюрдските сили за вътрешна сигурност съответно в министерствата на отбраната и на вътрешните работи на държавата. Това е важна стъпка в дългия процес, започнал още от свалянето на диктатора Башар Асад през декември 2024 г.

СДС са доминирани от кюрдски бойци и са подкрепяни от САЩ. Те изградиха мощна крепост в Североизточна Сирия през последното десетилетие, когато страната бе в гражданска война, и воюваха срещу "Ислямска държава" и други фракции. Сирийските демократични сили влязоха в сблъсъци с подкрепяната открито от Турция Сирийска национална армия (СНА), след като бойците от "Хаят Тахрир аш-Шам" свалиха съюзника на Русия и Иран Башар Асад.

СДС са пречка за турските интереси в региона - Анкара счита бойците от Сирийските демократични сили за свързани с Кюрдската работническа партия (ПКК), което за Турция ги прави терористи. Турция заплаши да атакува СДС, ако те не се интегрират в сирийската държава до 31 декември 2025 г. Сега изглежда, че това ще се случи.

Споразумението

На 7 октомври Абди се срещна в Дамаск със сирийския президент Ахмед ал-Шараа, министъра на отбраната генерал-майор Мархаф Абу Касра и американски официални лица, за да се споразумеят за прекратяване на огъня след избухването на насилие между правителствените сили и СДС в град Алепо. Абди вече се съгласи да интегрира всички сили в Североизточна Сирия в държавните сили за сигурност чрез рамково споразумение, което сключи с Ал-Шараа през март, но никоя от страните не е изпълнила по-голямата част от условията на сделката.

Снимка: Getty Images

Командирът на СДС каза, че новото споразумение е "предварително" и "устно", което предполага, че то може да представлява подновен ангажимент от страна на СДС да интегрира своите сили в държавата - вероятно ще наложи допълнителни преговори по конкретни механизми за изпълнение.

Командир на Народните защитни сили (YPG) оглави делегация от представители на СДС и Автономната администрация на Северна и Източна Сирия (AANES), за да обсъди „съвместно военно сътрудничество“ с Абу Касра и сирийския министър на вътрешните работи Анас Хатаб в Дамаск на 13 октомври. Предполага се, че кюрдските и сирийските правителствени представители са обсъдили механизми за изпълнение на новата сделка.

Мазлум Абди заяви пред AFP, че СДС ще бъдат „преструктурирани чрез интегрирането“ в Министерството на отбраната, но не предостави повече подробности. Досега той и Ал-Шараа не са постигнали съгласие по въпроса как СДС ще се присъединят към армията. СДС последователно изисква да се интегрира в сирийската армия като „блок“ и да запази своите характеристики, включително женските си подразделения и командири. Не е ясно дали президентът на Сирия и командирът на Сирийските демократични сили са разрешили напълно този въпрос.

Кюрдските бойци и сирийските държавни сили ще се борят срещу ИДИЛ заедно?

Неопределен „информиран“ източник заяви пред Syria TV на 13 октомври, че Ал-Шараа и Абди са се съгласили да създадат три дивизии и няколко бригади от СДС като армейски подразделения в провинциите Хасака, Рака и Дейр ез-Зор. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), който следи темата изкъсо, подчертава, че не може да потвърди тази информация, но такова споразумение би било в съответствие с искането на СДС да остане разположена в Североизточна Сирия.

Абди може би се е позовал и на неотдавнашното предложение на САЩ да се сформира съвместна сила на СДС и правителството за борба с "Ислямска държава в Ирак и Леванта" (ИДИЛ). СДС са приели такова предложение, каза самият командир на силите.

Сирийското преходно правителство и СДС обаче все още не са се споразумели за модел на децентрализирано управление в Сирия. Такива разногласия могат да продължат да забавят или да попречат на интеграцията на СДС в сирийската държава. Абди заяви, че той и сирийското правителство споделят „разбиране за принципа на децентрализацията“, но че СДС и правителството „не са се споразумели по него“ и „все още обсъждат намирането на обща формула, приемлива за всички“. Сирийското преходно правителство последователно отхвърля децентрализацията и федерализма и обвинява СДС в насърчаване на „сепаратизъм“. Това е голяма пречка пред интеграцията на силите.

Снимка: Getty Images

Турция продължава да натиска Сирия заради СДС

Висши сирийски служители вероятно са обсъдили състоянието на преговорите със СДС и турската подкрепа за сирийската армия с турски служители в Анкара на 12 октомври, отбелязват още от ISW. Сирийският министър на отбраната генерал-майор Мархаф Абу Касра, шефът на разузнаването Хусеин ал-Салама и външният министър Асад ал-Шайбани обсъдиха борбата с тероризма, контрола по границите и съвместното обучение с турските си колеги. Длъжностните лица вероятно са обсъдили напредъка на преговорите със СДС, като се има предвид ролята на Турция в оказването на натиск върху сирийското правителство да интегрира Сирийските демократични сили в държавата през последните месеци.

Абди заяви пред AFP на 11 октомври, че успешните преговори със сирийското правителство ще зависят от това дали Турция ще играе „подкрепяща и допринасяща роля“. Турският министър на отбраната Ясер Гюлер призова Кюрдската работническа партия (ПКК) и „всички свързани с нея групи", особено в Сирия, да „предадат незабавно оръжията си“. Изявлението дойде преди посещението на сирийската делегация.

Турция често използва Кюрдската работническа партия за обозначаване на СДС.

Абу Касра благодари отделно на Гюлер на 12 октомври за „конкретните усилия“ на Турция за изграждане на сирийската армия. Турция и Сирия подписаха споразумение за отбрана през август 2025 г., с което Анкара се ангажира да подпомага Дамаск с военно обучение и закупуване на оборудване.

