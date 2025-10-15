Унгария ще пострада, ако бъде отрязана от руския петрол и газ, заяви външният министър на страната по време на спорна визита в Москва на 15 октомври. Той повтори, че Будапеща няма да приеме външен натиск, когато става въпрос за решения относно енергийните си доставки. Този натиск е оказван не само от ЕС, в който унгарците са членове, но и от американския президент Доналд Тръмп - според него САЩ няма как да наложат по-сурови санкции на Русия, ако европейските и натовските партньори продължат да внасят от нея газ и петрол. Унгария и Словакия обаче са слабите звена в случая и отказват да го сторят.

Сиярто участваше във форума „Руска енергийна седмица“, докато министрите на отбраната на НАТО се срещнаха в Брюксел, за да обсъдят военната помощ за Украйна. Всичко това показва различията между Будапеща и повечето други членове на Алианса по отношение на връзките с Москва. Унгария поддържа зависимостта си от руските горива, откакто силите на диктатора Владимир Путин нахлуха в Украйна.

Унгария: Никога не сме били разочаровани от Русия

Сиярто заяви пред репортери в руската столица, че националният интерес е от първостепенно значение за Будапеща, когато става въпрос за енергийни доставки. „Никога не сме били разочаровани (от Русия). Доставките винаги са пристигали... Договорите винаги са били спазвани. И моят въпрос е само защо трябва да прекъснем тази връзка“, каза той.

Унгария се противопостави на плановете на Европейската комисия да преустанови вноса на руски газ и втечнен природен газ в ЕС до края на 2027 г., което задълбочи разрива с Брюксел.

През 2021 г. Унгария подписа 15-годишен договор с Русия за закупуване на 4,5 милиарда куб. м газ годишно и увеличи покупките си от "Газпром" през миналата година, като внесе около 7,5 милиарда куб. м руски газ чрез "Турски поток" - т.е. през България.

Страната внася и по-голямата част от суровия си нефт от Русия чрез тръбопровода „Дружба“, който преминава през Беларус и Украйна до Унгария и Словакия. Хърватският оператор на газопроводи JANAF също транспортира суров нефт до рафинериите на унгарската енергийна група MOL.

Ударите по "Дружба", които украинските сили нанесоха - в опит да накарат Унгария да финансира военната машина на Путин с покупките си - са удари по "суверенитета" на Унгария, твърди Сиярто.

„Брюксел иска да прекъснем единия от двата (газопровода) в името на диверсификацията“, заяви министърът. „Как може да се счита, че един газопровод е по-безопасен от два? Това е лудост“, добави той, цитиран от Reuters.

Унгарският премиер Виктор Орбан вече също заяви, че отказът от руско гориво би бил катастрофа за унгарската икономика, която имаше много време на разположение да диверсифицира източниците си, защото плановете на ЕС бяха ясни доста отдавна.

