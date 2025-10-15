Намаляват азиатските слонове в Индия

Азиатските слонове в Индия, които вече се считат за застрашени от Международния съюз за опазване на природата (IUCN), представляват най-голямата група от този вид в света и са застрашени от нарастващото свиване на местообитанията им, предаде италианската агенция ANSA.

Изследванията показват, че слоновете сега заемат само 3,5% от историческите си ареали. Най-населената област на страната е Западните Гати, хълмистият регион, простиращ се през щатите Карнатака, Тамил Наду и Керала, дом на 12 000 слона. Друга група от приблизително 6500 животни живее в североизточната част на страната, в Асам, в низините на Брахмапутра. Изследванията показват, че „за да се гарантира благосъстоянието на тези нежни гиганти“, е необходимо да се укрепят коридорите, които им позволяват безопасно да се движат между местообитанията, да се увеличи защитата и да се смекчи въздействието на новата инфраструктура върху условията им на живот. ОЩЕ: Хаос в магазин: Слон влезе в супермаркет за "закуска" (ВИДЕА)