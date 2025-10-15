Наско Сираков се прости с Бобата Жечев: Загубих много! Даде ми път в Левски

Мажоритарният собственик на Левски - Наско Сираков, се прости с бившия си треньор и легенда на България - Добромир Жечев, предаде репортер на БГНЕС. Ветеранът ни напусна на 12 октомври, а в сряда се проведе поклонението.

Сираков си спомни, че именно Жечев му е дал път при „сините“ след завръщането му от Хасково: „Аз специално загубих много, защото това е човекът, който след като се върнах от Хасково, ми даде път в Левски. Беше положил основата на един отбор, който постигна изключителни резултати“.

„Фантастичен футболист, страхотен треньор и човек. До скоро нямаше празник, на който да не се чуем. Да почива в мир“, обясни Сираков.

Редица легенди изпратиха Добромир Жечев

Пред медиите говори и бившият президент на БФС - Валентин Михов, който подчерта след поклонението, че ще помни Жечев като „скромен човек“: „Аз съм много близък приятел на семейството му. Всички го знаем какъв беше като футболист. Като човек - скромен. Играехме много често карти“.

„Явно горе се събират всички големи. Той беше един скромен, скромен, скромен… Не знам защо първо си отиват те. Много си го обичам и него, и цялото семейство“, сподели Михов.

Бившият президент на Левски - Томас Лафчис, сподели, че Жечев е бил изключителен човек, освен големите му качества като футболист и треньор: „Аз съм от късметлиите, които са се докоснали до него. Освен успехите му като футболист и треньор, той беше изключителен и като човек“.

„Трудно мога да приема, че се разделяме с такива хора. Важно е да го помним - от големите легенди на българския футбол. Мястото му там горе сред големите звезди е запазено”, коментира Лафчис.

Поклон пред паметта на Добромир Жечев!