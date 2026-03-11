Скопие има на своя страна еврокомисар срещу България? Нов скандал с Марта Кос - агент на сръбската тайна полиция УДБА

Еврокомисарят по въпросите на разширяването Марта Кос е била сътрудник на тайната политическа полиция на комунистическа Югославия (УДБА). Скандалът гръмна, след като зам.-председател на Европейската народна партия разкри информацията в профила си в социалната мрежа "Х". Става въпрос за словенския евродепутат Романа Томц. Кос също е словенка.

Predstavitev knjige @IgorOmerza: Komisarka.



Dokazi kažejo, da je Marta Kos sodelovala s tajno policijo.

Ali je torej lagala evropskim poslancem in javnosti?



Več jutri ob 17.00 v Evropskem parlamentu. pic.twitter.com/XKMinJBKTj — RomanaTomc (@RomanaTomc) March 9, 2026

Според публикувани документи, агентурното име на Кос в УДБА първо е Тара, после Биянка. А Томц обяви, че в 17:00 часа на 10 март централноевропейско време в Европейския парламент ще бъдат съобщени още подробности. И излязоха страници от досието на Кос - а Томц заяви, че името на Марта Кос фигурира в централния регистър на сътрудниците на УДБА под регистрационен номер 1.2.1, 1.4.1. Кос била информатор на УДБА, според казаното от Томц - но Кос е родена през 1965 година, т.е. въпросът е кого точно е шпионирала през 80-те години на XX век на доста млада възраст, когато е влязла в редиците на УДБА според оповестената сега информация:

Отдавна словенската десница твърди, че Кос е израснала в среда, близка до комунистическия елит. Тя работи като журналист и говорител на словенското правителство през 90-те години на XX век, посланик на Словения е в Германия (2013–2017) и Швейцария (2017–2020). Става кандидат за президент на Словения през 2022 година, обаче се оттегля преди края на кампанията. Досега нямаше директни доказателства, че тя е свързана с УДБА. Самата Кос твърдо отрича такива връзки, отрича и ги сега, но новите данни поставят въпроса дали не е излъгала при изслушването си да стане еврокомисар - ОЩЕ: Скандал с ключов еврокомисар: Била агент на Държавна сигурност в Югославия?

Значение за България

В ролята си на еврокомисар Марта Кос отговаря за процеса на разширение на ЕС на Западните Балкани и специално Северна Македония.

Кос за момента официално застъпва позицията, че Северна Македония трябва да впише българите в конституцията си като официално признато малцинство. Но от друга страна Кос е категорична, че влизането на Северна Македония в ЕС е начинът да бъдат защитени "идентичността, културата и езикът на македонците" - нееднократно еврокомисарят имаше срещи със северномакедонския външен министър Тимчо Муцунски именно във връзка с опитите на Скопие да продължи преговорите за влизане в ЕС без да вписва българите като официално признато малцинство в конституцията си. Дали това има ефект - през лятото на 2025 година Кос тръгна по път, че този въпрос не трябва да спира преговорите за влизане на Северна Македония в ЕС, но реакцията от страна на българските евродепутати беше достатъчно силна, за да спре намеците.

Марта Кос отмени посещение в Косово, предвидено за тази седмица - защото парламентът на страната беше разпуснат. Така Кос все още няма официално посещение в Косово като еврокомисар.

