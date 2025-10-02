Войната в Украйна:

Кьовеши разбуни духовете в Гърция: Можело е тежката влакова катастрофа да се избегне

02 октомври 2025, 12:55 часа
"Железопътната катастрофа в Темпе е можела да бъде избегната, ако финансираният от ЕС проект за железопътна сигнализация е бил завършен навреме", каза европейският главен прокурор Лаура Кьовеши, с което изглежда разбуни духовете в Гърция, където темата за влаковата катастрофа е изключително чувствителна и няколко години по-късно отново е повод за протести и смени в кабинета на Кириакос Мицотакис. Кьовеши казва това в интервю за за германския обществен оператор ARD, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Разследването на европрокуратурата

„Нашите разследвания показаха, че Гърция е получила милиони евро от ЕС за железопътната си мрежа. Сигналната система е трябвало да бъде модернизирана. Ако проектът беше реализиран навреме и правилно, трагедията можеше да бъде избегната“, каза Кьовеши.

„Колко още трагедии трябва да се случат, преди най-накрая да разберем, че икономическите престъпления не са маловажен проблем?“, добави тя.

След катастрофата Кьовеши повдигна обвинения срещу над 30 души за различни престъпления, включително измама със субсидии във връзка с Договор 717, проект на стойност 41 милиона евро, финансиран от ЕС, насочен към модернизиране на железопътната мрежа на Гърция. ОЩЕ: Кьовеши иска допълнителни европрокурори от Гърция

Протестите в Гърция

Припомняме, че инцидентът стана на 28 февруари 2023 г. Вследствие на катастрофата загинаха 57 души. Влакът от Атина за Солун, превозващ над 350 пътници, се сблъска с товарен влак близо до централния град Лариса. Двата влака са пътували един срещу друг по един и същи коловоз в продължение на километри, без да задействат никакви аларми.

Две години по-късно се стигна до сблъсъци в центъра на Атина през март по време на протестен митинг в Гърция.

Напрежението дойде след като група неидентифицирани лица започнаха да хвърлят бензинови бомби към голяма част от полицията за борба с безредиците, разположена в двора на гръцкия парламент. Нападателите с качулки се промъкнаха през протестиращите, за да атакуват полицията, която отговори със сълзотворен газ. ОЩЕ: След повече от две години: Приключи разследването на влаковата катастрофа в Гърция

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Гърция европейска прокуратура Лаура Кьовеши влакова катастрофа Гърция
