След етническото напрежение: Близо 9000 турски граждани напуснаха Черна гора

От края на октомври, когато правителството на Милойко Спаич временно въведе визи за граждани на Турция, заради етническото напрежение в страната, близо 9000 турски граждани са напуснали Черна гора, докато през същия период са одобрени 194 заявления за издаване на визи на граждани на тази страна, съобщи сръбската медия nova.rs. Според по-ранни данни на вътрешното министерство на Черна гора, около 13 000 турски граждани официално са пребивавали в страната.

На въпроса колко турски граждани, които са имали постоянно или временно пребиваване в Черна гора, са напуснали страната, от МВР отговарят, че за да се определят точно тези данни, ще е необходимо да се извърши подробна проверка на всеки отделен случай.

„Подобен процес би изисквал значително време и ангажирането на голям брой длъжностни лица, тъй като представлява цялостна проверка на документацията", добавиха те.

Етническото напрежение

Припомняме, че в края на октомври в Черна гора възникна етническо напрежение заради нападение срещу гражданин на Подгорица. Първоначално се смяташе, че то е извършено от турски граждани, след което възникнаха протести и се стигна до подпалване на турско имущество в черногорската столица. Седмици по-късно се оказа, че турските граждани не са имали общо със случая на нападението.

Междувременно главата на ислямската общност в Черна Рифат Фейзич смята, че Вучич е нападнал Турция през случая в Черна гора, заради дроновете, които Анкара даде на Косово.