Етническо напрежение в Черна гора: Замесени са турци (ВИДЕО)

27 октомври 2025, 14:36 часа 357 прочитания 0 коментара
Етническо напрежение възникна снощи в Черна гора. Всичко започна ден преди това, когато млад мъж от Подгорица беше нападнат с нож от турски граждани. Снощи последва разрушение на заведение за обществено хранене в центъра на Подгорица, собственост на турски гражданин, предаде хърватската медия "Индекс". Междувременно полицията в черногорската столица разследва кой е запалил кола снощи в обекта на турската компания "Zeren Motors" в Подгорица.

Много арести

За нападението с нож са арестувани 31-годишен азербайджански гражданин с инициали Й.Г. и 54-годишен турски гражданин с инициали Н.Д. (54) във връзка с нападението. Те са заподозрени в насилствено поведение.

Междувременно са задържани 45 лица, граждани на Турция и Азербайджан, са били отведени в помещенията на отдела за сигурност в Подгорица, които са обект на криминална обработка, както и на проверка на законността на престоя им на територията на Черна гора.

Полицията апелира към жителите на Подгорица „да запазят достойнство, да не се поддават на емоции или призиви за линчуване“.

Реакцията на властта

Многобройни черногорски официални лица реагираха на призивите за линчуване. Президентът на Черна гора Яков Милатович осъди остро нападението в Подгорица, но също така призова за спокойствие.

„Не трябва да има колективна вина и стигматизация на цялата нация. Наше задължение е да защитаваме безопасността на хората и обществения ред, но също така и социалното сближаване. Всички публични участници трябва да се внимават да не пораждат напрежение с посланията си; полицията и прокуратурата са длъжни решително да потушат речта на омразата и всякаква форма на заплахи“, каза Милатович. ОЩЕ: Арестуваха бивш министър на отбраната в Черна гора

Деница Китанова
Деница Китанова
Черна гора етническо напрежение Подгорица
