Шофьорът се объркал: Вижте как кола падна в дупка в Хърватия (ВИДЕО)

26 ноември 2025, 12:08 часа 180 прочитания 1 коментар
Шофьорът се объркал: Вижте как кола падна в дупка в Хърватия (ВИДЕО)

В района на активните строителни работи по участъка от хърватския град Риека е възникнал инцидент, при който частно превозно средство е паднало в дупка, образувана на строителната площадка, съобщи хърватската медия "Индекс". От Центъра за движение по пътищата посочват, че това е зона, в която се прилага временна регулация на движението, с ясно поставени огради, знаци и сигнализация, които водачите трябва да спазват.

Най-малкото нарушение води до инциденти

Знаците в работните зони са поставени единствено от съображения за безопасност и че дори най-малкото неспазване на правилата може да доведе до инциденти като този. Според неофициална информация досега, никой не е пострадал сериозно при това пътнотранспортно произшествие.

 

Други подобни инциденти

Припомняме, че в края на септември 30-годишна шофьорка под въздействието на алкохол предизвика тежко пътнотранспортно произшествие в Загреб. Управлявайки Nissan Qashqai с 1,38 промила алкохол в кръвта, тя напълно загуби контрол над превозното средство и се блъсна в подлез на улица „Велимир Шкорпика“. Колата се озова „паркирана“ вертикално до стената на подлеза, разбира се - доста смачкана. За всичко след инцидента съобщиха загребските пожарникари в публикация, която се разпространи в социалните мрежи. ОЩЕ: Пияна жена паркира в подлез (СНИМКА)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
