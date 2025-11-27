Руската следа в Сараевското сафари

Дете - до 100 хил. евро, жена — 80 хил. мъж - по-евтино, старци - почти безплатно. Тарифите за участие в т.нар. Сараевско сафари потресоха света. За съжаление това не е художествена измислица, а зловещ факт, който 30 години по-късно трудно ще може да получи възмездие. Все пак италианските власти са започнали разследване срещу граждани на Русия, Съединените щати и Италия, обвинени в участие в "лов на хора" по време на обсадата на Сараево през 90-те години на миналия век. Според следователите, богати чужденци са плащали десетки хиляди паунди на сръбските сили за възможността да стрелят по жителите на обсадения град, като сред жертвите е имало и деца. Атаките са извършени под командването на Радован Караджич, който по-късно бе осъден на доживотен затвор от Хагския трибунал за военни престъпления.

Руската следа: Дим и огън

Филмът на словенския режисьор Миран Зупанич "Сараевско сафари" съдържа анонимни свидетелства, посочващи руснаци сред „туристите“. Един глас зад кадър споменава хора, пристигащи от различни страни, включително Русия.

Руски доброволци наистина са се сражавали на страната на босненските сърби – според различни оценки, между триста и седемстотин. Някои са били снайперисти. Други са били платени наемници. Общо, според оценки на руски журналисти и самите доброволци, няколкостотин доброволци от бившите съветски републики са се сражавали в босненската война; най-малко 35–40 са били убити, а около двадесет други са били инвалидизирани. Седемнадесет руски доброволци, убити в боевете през 1994–1995 г., са погребани в гробището Дони Милечи близо до Сараево.

Едуард Лимонов

Най-известният и добре документиран случай е свързан с Едуард Лимонов. През 1992 г. полският режисьор Павел Павликовски заснема този писател и политик във филма „Сръбски епоси“. Лимонов, придружен от Радован Караджич (тогава президент на самопровъзгласилата се Република Сръбска в Босна и Херцеговина и върховен главнокомандващ на въоръжените ѝ сили; през 2019 г. е осъден на доживотен затвор за военни престъпления – бел. ред.), стреля с картечен залп към града от позиция над Сараево. Този кадър беше видян по целия свят. Лимонов се гордееше с този епизод, наричайки се „приятел на сръбския народ“ и до смъртта си през 2020 г. не изрази никакво разкаяние за това деяние.

Има и друга интересна косвена връзка. Лука Леоне, италиански писател и активист, който пътува многократно до Босна и е бил свидетел на обсадата на Сараево със собствените си очи, публикува книга, озаглавена „Копелетата на Сараево“ (The Bastards of Sarajevo, 2014), в която се споменават руснаци, за които се твърди, че са се появили на позициите.

„Чужденци от цял ​​свят“, пише Леоне, „американци с доларите си, канадци с фалшивата си учтивост, руснаци с тъмната си жажда – плащат на сръбските контролно-пропускателни пунктове в Хърватия и Босна, за да прекарват уикендите си в стрелба по хора като по дивеч на африканско сафари.

Трофеи

Те си тръгват с „трофеи“ – истории, които разказват на вечеря в Милано или Москва, без да им мигне окото. „Журналистите в Сараево знаеха, жителите знаеха – целият обсаден град знаеше, но мълчанието беше злато за всички“, отбелязва Леоне с тъга, визирайки самите палачи, както и посредниците и безразличните наблюдатели.

През 2022–2025 г. някои босненски и западни медии повтаряха, че „имаше и руснаци“, цитирайки същия филм на Жупанич или анонимни ветерани. Сръбската страна и руските ветерани от Босненската война обаче отхвърлят цялата история за „сараевското сафари“ като пропаганда. „Нямахме туристи“, казваха те през 2022 г. и го повтарят сега. „Имаше доброволци, които дойдоха да се бият и умряха за Сърбия.“

Ще се докаже ли?

Изминали са повече от тридесет години. Свидетели умират. Архивите са унищожени или класифицирани. Малко от участниците са известни. Собственикът на клиника за пластична хирургия в Милано е пътувал там сам и е возил клиенти през 1993 г. Група бизнесмени от Торино и Триест са уважавани фигури; имената им са в делото, но са класифицирани. Що се отнася до юрисдикцията, италианците са стреляли на чужда земя, по време на война. Квалифицирането му като убийство е трудно; това е военно престъпление - трябва да се докаже систематично.

Случаят в Милано се движи бавно. Шестима души вече са заподозрени. Прокурорите издирват бивши пилоти на Aviogenex, военни шофьори и командири на позиции. Босненският консул в Милано Даг Думрукчич гарантира „пълното съдействие“ на своето правителство. „Ние сме ангажирани с разкриването на истината за този брутален случай и сключването на мир с миналото.“

„Знам определено количество информация, която ще предоставя за разследването“, заяви той. Бившият кмет на Сараево Бенямина Карич, който участва в подаването на жалбата, изрази надежда, че новината за разследването на прокурора в Милано ще проправи пътя за прокурорите в Босна и Херцеговина да започнат разследвания срещу бивши командири и служители на босненската сръбска армия и срещу лицата, участвали в обсадата. Ситуацията в това отношение обаче в момента е лоша: според Висшия съдебен съвет и прокуратурата на Босна и Херцеговина, над 3200 дела за военни престъпления остават неразследвани, от които над 2900 са „в начална фаза“.

Повече от 150 заподозрени в момента се намират извън Босна, предимно в Сърбия и Хърватия. И двете страни не екстрадират своите граждани и те могат да бъдат съдени само в рамките на собствената им юрисдикция.

