Студио Actualno:

Слухове за завръщането на Груевски: Подготвя ли някой в Северна Македония почвата?

27 ноември 2025, 14:53 часа 375 прочитания 0 коментара
Слухове за завръщането на Груевски: Подготвя ли някой в Северна Македония почвата?

В Република Северна Македония се появиха слухове за завръщането на бившия премиер на страната Никола Груевски, известен с омразата си към българите и антибългарската си политика, става ясно от публикации в македонските медии. Всъщност дори македонските политици се скараха заради фигурата на Груевски. Припомняме, че бившият македонски премиер беше обвинен и осъден за престъпления в страната си и в момента е в изгнание в Унгария. 

Ще екстрадират ли Груевски?

Всичко започна с въпрос на депутата Миле Талески от СДСМ към македонския министър на правосъдието Игор Филков дали Министерството на правосъдието е подало ново искане до Унгария за екстрадиция на бившия премиер и беглец Никола Груевски, тъй като има индикации, че ВМРО-ДПМНЕ подготвя почвата за завръщането на бившия премиер в страната, предаде македонската медия "Либертас", позовавайки се на "Слободен печат". ОЩЕ: Арсовска напомни на Мицкоски за Груевски и намекна, че е дебел за багажник на кола

Филков отговори, че Талевски и СДСМ не трябва да се занимават с шарлатанство и че затова са там, където са, и че народът им е изпратил посланието по време на изборите. „Винаги, когато се създадат условия, ще поискаме за всички наши граждани. Не се занимавайте с манипулации“, каза Филков.

Талевски, недоволен от отговора, поиска министър Филков да отговори писмено. "Министърът не отговори, или по-скоро с мизерния отговор от мизерния министър, той потвърди, че не е подал искане до Унгария за екстрадиция на Никола Груевски", заяви опозиционният депутат. 

Идолът на Мицкоски

Според Талевски, индикациите, че ВМРО-ДПМНЕ се готви за завръщането на Груевски, са тяхната политика, дистанцирането и изолацията на страната от процеса на ЕС, налагането на санкции на институциите, както и че политическият идол на Мицкоски е бил Груевски. ОЩЕ: Шепот от Унгария: Бившият македонски премиер Груевски сипе отрова за Илинденско-Преображенското въстание

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Никола Груевски Унгария Екстрадиция Република Северна Македония Християн Мицкоски
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес