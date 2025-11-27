Слухове за завръщането на Груевски: Подготвя ли някой в Северна Македония почвата?

В Република Северна Македония се появиха слухове за завръщането на бившия премиер на страната Никола Груевски, известен с омразата си към българите и антибългарската си политика, става ясно от публикации в македонските медии. Всъщност дори македонските политици се скараха заради фигурата на Груевски. Припомняме, че бившият македонски премиер беше обвинен и осъден за престъпления в страната си и в момента е в изгнание в Унгария.

Ще екстрадират ли Груевски?

Всичко започна с въпрос на депутата Миле Талески от СДСМ към македонския министър на правосъдието Игор Филков дали Министерството на правосъдието е подало ново искане до Унгария за екстрадиция на бившия премиер и беглец Никола Груевски, тъй като има индикации, че ВМРО-ДПМНЕ подготвя почвата за завръщането на бившия премиер в страната, предаде македонската медия "Либертас", позовавайки се на "Слободен печат". ОЩЕ: Арсовска напомни на Мицкоски за Груевски и намекна, че е дебел за багажник на кола

Филков отговори, че Талевски и СДСМ не трябва да се занимават с шарлатанство и че затова са там, където са, и че народът им е изпратил посланието по време на изборите. „Винаги, когато се създадат условия, ще поискаме за всички наши граждани. Не се занимавайте с манипулации“, каза Филков.

Талевски, недоволен от отговора, поиска министър Филков да отговори писмено. "Министърът не отговори, или по-скоро с мизерния отговор от мизерния министър, той потвърди, че не е подал искане до Унгария за екстрадиция на Никола Груевски", заяви опозиционният депутат.

Идолът на Мицкоски

Според Талевски, индикациите, че ВМРО-ДПМНЕ се готви за завръщането на Груевски, са тяхната политика, дистанцирането и изолацията на страната от процеса на ЕС, налагането на санкции на институциите, както и че политическият идол на Мицкоски е бил Груевски. ОЩЕ: Шепот от Унгария: Бившият македонски премиер Груевски сипе отрова за Илинденско-Преображенското въстание