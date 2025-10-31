Любопитно:

"Вучич нападна Турция": Напрежението в Черна гора, обяснено от главата на ислямската общност там

След като в Черна гора започна спиралата на насилие срещу турски граждани - главата на ислямската общност Рифат Фейзич в страната попита дали Белград наказва Турция чрез Черна гора. „След по-малко от 20 дни - Белград наказва ли Турция чрез Черна гора“, написа Фейзич в социалната мрежа X, публикувайки снимка на текста със заглавие „Вучич нападна Турция: Знаем какво планирате...“, предава хърватската медия "Индекс". 

Припомняме, че тези дни в Черна гора един инцидент предизвика етническо напрежение. Става въпрос за нападение над мъж в Подгорица от страна на турски граждани, което отприщи недоволство и предизвика подпалване на имущество на турски граждани и разтревожи както властта в Черна гора, така и самата Турция. ОЩЕ: Руски телеграм канал вижда "сръбски сценарий" в Черна гора (ВИДЕО)

Защо Сърбия да има нещо общо?

Сръбският президент Александър Вучич обяви на 8 октомври, че е „потресен“ от доставката на хиляди турски дронове SkyDagger в Косово, като каза, че това е грубо нарушение на Устава на ООН и Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН, както и от продължаващото въоръжаване на властите в Прищина.

„Сега е напълно ясно, че Турция не иска стабилност в Западните Балкани и че отново мечтае за възстановяване на Османската империя“, заяви Вучич на 8 октомври, добавяйки, че „Сърбия е малка страна, но разбира истинските намерения на Турция“.

Властите в Черна гора искат успокоение

Междувременно президентът на Черна гора Яков Милатович обяви, че заплахите, отправени към главата на Ислямската общност в Черна гора Рифат Фейзич, както и тревожните събития и речта на омразата, които отекват в Черна гора през последните дни, дълбоко подкопават основните ценности на черногорското общество.

Милатович заяви, че всяка заплаха, обида и нападение срещу когото и да било заради религиозно, национално, социално или каквото и да е друго разнообразие е и нападение срещу самата същност на Черна гора.

„Мултиконфесионализмът, мултикултурализмът и гражданският характер на черногорското общество не са просто декларативни ценности, а дълбоко вкоренени вертикали, върху които се крепи както нашата историческа, така и съвременната ни колективна идентичност. Ето защо е важно институциите на системата да действат безразборно, бързо и решително и да показват, че никой в ​​Черна гора не може да бъде над закона, нито пък някой може да остане незащитен от държавата“, се казва в изявление от кабинета на Милатович.

Заплахите към Фейзич бяха осъдени и от вицепрезидента на черногорското правителство и министър на външните работи Ервин Ибрахимович.

Джамията на ислямската общност в Черна гора предварително съобщи на полицията, че през тези дни чрез социалните мрежи са били изпратени множество смъртни заплахи, сериозни обиди и изрази на омраза към Рифат Фейзич. ОЩЕ: След жестоко убийство: Масови антитурски протести избухнаха в Черна гора (ВИДЕО)

