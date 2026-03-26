След иранските атаки: Какво е бъдещето на британските военни бази в Кипър

26 март 2026, 11:39 часа 238 прочитания 0 коментара
Властта Кипър е започналла преговори с Великобритания относно бъдещето на военните си бази на острова. Новината обяви президентът Никос Христодулидес, предаде гръцкото издание Kathimerini. Поводът за преговорите е атаката с дрон този месец, която породи опасения, че инсталациите биха могли да изложат Кипър на по-широк конфликт с Иран, пише още гръцкото издание. „Имаме ясен план как да продължим стъпка по стъпка“, каза кипърският президент, добавийки, че Лондон е бил информиран.

Длъжностни лица и правни експерти отдавна изразяват загриженост относно двете бази, ключови британски постове, подкрепящи операции в Близкия изток.

Ударът на 2 март срещу Кралските военновъздушни сили Акротири разгневи кипърските власти, които обвиниха Великобритания, че не е изяснила ненападателната роля на базите и не е предупредила близките жители за заплахата.

Британски разрушител вече е в Кипър

Британски разрушител HMS Dragon пристигна в Кипър в понеделник, за да засили противовъздушната отбрана на британските бази на острова.

HMS Dragon е един от най-модерните кораби за противовъздушна и противоракетна отбрана в Европа, е оборудван с интегрираната система за противовъздушна борба „Сий Випер" и ракети „Астер 15" и „Астер 30", както и с радара „Сампсън", който може да проследява и поразява множество цели едновременно.

Деница Китанова Отговорен редактор
Военни бази Кипър Великобритания преговори Акротири
