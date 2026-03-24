Източното Средиземноморие е по-сигурно: Британски разрушител пристигна в Кипър (ВИДЕО)

24 март 2026, 10:43 часа 364 прочитания 0 коментара
Британски разрушител HMS Dragon пристигна в Кипър в понеделник, за да засили противовъздушната отбрана на британските бази на острова. Новината съобщи министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хили, предаде Kathimerini. „Мога да потвърдя, че HMS Dragon достигна Източното Средиземноморие и тази вечер започва оперативна интеграция в отбраната на Кипър заедно с нашите съюзници“, каза Хийли пред парламента.

След седемдневна подготовка, корабът отплава от Портсмут на 10 март.

Припомняме, че след израелско-американските атаки по Иран - Техеран изстреля дронове по британската база Акротири, което наложи съюзниците да разполжат фрегати и ПВО в страната, която е външна граница на Европейски съюз.

 

Способностите на британският разрушител

HMS Dragon е един от най-модерните кораби за противовъздушна и противоракетна отбрана в Европа, е оборудван с интегрираната система за противовъздушна борба „Сий Випер“ и ракети „Астер 15“ и „Астер 30“, както и с радара „Сампсън“, който може да проследява и поразява множество цели едновременно.

Той носи и 114-милиметрово оръдие, системи за близка отбрана и хеликоптер „Уайлдкет“ за наблюдение и противолодъчни мисии.

Британските власти заявиха, че корабът е бил многократно разположен в Средиземно море, Черно море и Персийския залив, участвайки както в британски, така и в натовски операции, и често се използва за ескортиране на самолетоносачи.

Разполагането на войски последва инцидент преди повече от три седмици, когато ирански дрон удари британската база на Кралските военновъздушни сили в Акротири, Кипър.

Деница Китанова Отговорен редактор
Кипър Dragon военен кораб разрушител ПВО война Иран
