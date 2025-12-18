Затворени училища: Кипърските учители стачкуват срещу нова система за оценка

Училищата в Кипър ще затворят за първите два учебни часа тази сутрин заради стачка на учителите. Двата синдиката в началното и средното образование протестират срещу новата система за оценяване на преподавателите, законопроектът за която парламентът трябва да гласува на 22 декември.

Близо 1/3 от кипърското население, или иначе казано около 310 000 ученици и родители, са засегнати от спирането на работа на учителите. Това обявиха асоциациите на родителите в началните и средните училища, които реагираха остро срещу стачката, обвинявайки организаторите й, че използват децата им като "лост за натиск" в техния трудов конфликт.

Недоволство срещу новата система за непрекъснато оценяване

Образователните синдитати са против новата система за непрекъснато оценяване на учителите, която трябва да замени сегашния механизъм за атестация, действащ от 50 години.

Кипър е последната европейска държава, която няма модерна система за оценяване на учителите, заяви министърът на образованието Атина Михайлиду.

Правителственият законопроект бе дискутиран повече от година с всички заинтересовани страни и премина обширно обсъждане в парламентарните комисии.

Махайлиду допълни, че министерството е изслушало опасенията на синдикатите и е направило изменения, но "диалогът не означава 100% съгласие с исканията на синдикатите", предаде БНР.

Въпросната реформа се смята за критична за кипърското образование и ще струва близо 13 млн. евро за следващите 5 години. Тя е включена като важен етап в Плана за възстановяване и устойчивост и ако не я приложи, Кипър ще загуби европейско финансиране от 60 млн. евро.