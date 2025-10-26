"Победата на Мицкоски е пирова": Проф. Павлов обясни защо в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

"Победата на Християн Мицкоски и неговата партия е пирова, защото имат отлив на близо 140 хиляди гласа", каза историкът проф. Пламен Павлов в Студио Actualno Балкани във връзка с македонските местни избори, които се проведоха на 19 октомври и след които партията на македонския премиер ВМРО-ДПМНЕ спечели 33 общини на първи тур, като отбеляза и пробив в Струмица, която е най-близо до България и която винаги е била управлявана от СДСМ в последните 20 години.

Професорът призна, че не може да си прекърши съзнанието и да нарече партията на Мицкоски ВМРО, затова я нарече само ДПМНЕ. „Тя няма абсолютно нищо общо с историческото ВМРО. Напротив, тя е едно кощунство, когато става дума за организация, чиито лидери са били Гоце Делчев, Тодор Александров, Ванчо Михайлов. Сега имаме една откровена чужда агентура, която управлява Македония. Казвам много тежки думи, но мисля, че цялото поведение на Мицкоски и неговите хора го потвърждават", заяви проф. Павлов. ОЩЕ: Студио Actualno Балкани: Защо го правим? Македонските избори и 100 години от Петричкия инцидент (ВИДЕО)

Как Мицкоски ще използва победата в Струмица?

„Мисля, че тези избори са една доста тъжна гледка", каза още проф. Павлов.

Защо и какво още каза за пробива в Струмица и най-вече как ще бъде използвано това от Мицкоски