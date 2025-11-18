Голям пожар: Гори символът на Загреб (ВИДЕА)

Голям пожар обхвана един от символите на хърватската столица Загреб. Снощи около 23:10 часа в небостъргача "Весник" на булевард "Славонска" в Загреб е избухнал огромен пожар, който при вертикално разпространение е обхванал няколко етажа и покрива, поради което голям брой пожарникари бяха включени в гасенето му. По време на пожара по актуална информация в сградата не е имало никой, съобщи хърватската медия "Индекс".

Подробности за пожара

Пожарът се гаси от около 100 пожарникари с 30 автомобила, а газоподаването и електричеството в цялата сграда е спряно, съобщи Хърватската дирекция за гражданска защита.

"Веднага щом видяхме открития пламък, веднага поискахме допълнителна намеса. Опасно е, защото когато екипите започнаха да се изкачват и да гасят огъня, видяхме, че огънят започна да се появява на долните етажи, дори на приземния етаж, което означава, че се разпространи през вентилациите", каза Синиша Йембрих, командир на Обществената противопожарна служба на град Загреб и добави: "Всички пожарникари на град Загреб бяха на този пожар. Може да се предположи, че ще овладеем огъня през деня. Но ще отнеме известно време", каза той.

Вицепремиерът и министър на устройственото планиране, строителството и държавната собственост Бранко Бачич също е бил на улица „Савска“ по време на пожара, съобщава Нова телевизия. Той не предостави повече информация от вече известната, заявявайки, че все още не е известно какво е причинило пожара, допълва македонската медия "360 степени".

The "Vjesnik skyscraper" is on fire in Zagreb, Croatia. The fire, which was spotted an hour before midnight, has engulfed the 6th, 9th and 12th floors. Fire brigades are trying to secure the area around. The Deputy Prime Minister is at the scene. The cause of the fire is unknown. pic.twitter.com/RySkOgBAbo — Zvonimir Milas (@ZvonimirMilas) November 18, 2025

Символът на хърватската столица

Жителите на Загреб, които се събраха снощи около обхваната от пламъци висока сграда, заявиха, че съжаляват, че гори един от символите на хърватската столица. Мажоритарен собственик на сградата е държавата, строителните инженери ще трябва да определят дали сградата трябва да бъде разрушена или реновирана“, каза тази сутрин кметът на Загреб Томислав Томашевич, предаде още "360 степени".