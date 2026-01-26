Любопитно:

26 януари 2026, 09:39 часа 163 прочитания 0 коментара
Тръмп покани Додик на молитвена закуска, но той е много зает да бъде приятел на Путин

Неформалният лидер на Република Сръбска Милорад Додик е бил поканен на молитвена закуска, организирана от президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон в началото на февруари, македонската медия "Свободна преса". Това се случва само три месеца след като изненадващо бяха отменени санкциите, на които той беше подложен в продължение на години поради сепаратистки действия в Босна и Херцеговина.

Той обаче е твърде зает да бъде приятел на Путин

В интервю за белградския вестник „Политика“ Додик потвърди, че е получил покана да присъства на молитвената закуска.

Официалното му обяснени е, че не е сигурен дали ще пътува поради повторните избори за президент на Република Сръбска, насрочени за 8 февруари, докато посещение във Вашингтон е планирано за 7 и 8 февруари, допълва puls24.mk. 

Истинската причина е приятелството му с руския диктатор Владимир Путин, когото побърза да посети след свалянето си от власт в Република Сръбска. 

Припомняме, че той дори се подмазваше на Тръмп от Москва, а преди това му беше предложил минералните богатства на Босна на Тръмп, но при условие, че му бъде позволено да остане на власт. 

Междувременно самата Русия говори за край на Дейтънското споразумени, сложило край на войната в Босна и Херцеговина. ОЩЕ: Русия продължава да сее хаос на Балканите - ще преразглежда споразумението, сложило край на войната в Босна

 

Деница Китанова
