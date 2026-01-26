Тръмп покани Додик на молитвена закуска, но той е много зает да бъде приятел на Путин

Неформалният лидер на Република Сръбска Милорад Додик е бил поканен на молитвена закуска, организирана от президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон в началото на февруари, македонската медия "Свободна преса". Това се случва само три месеца след като изненадващо бяха отменени санкциите, на които той беше подложен в продължение на години поради сепаратистки действия в Босна и Херцеговина.

Той обаче е твърде зает да бъде приятел на Путин

В интервю за белградския вестник „Политика“ Додик потвърди, че е получил покана да присъства на молитвената закуска.

Официалното му обяснени е, че не е сигурен дали ще пътува поради повторните избори за президент на Република Сръбска, насрочени за 8 февруари, докато посещение във Вашингтон е планирано за 7 и 8 февруари, допълва puls24.mk.

Истинската причина е приятелството му с руския диктатор Владимир Путин, когото побърза да посети след свалянето си от власт в Република Сръбска.

Припомняме, че той дори се подмазваше на Тръмп от Москва, а преди това му беше предложил минералните богатства на Босна на Тръмп, но при условие, че му бъде позволено да остане на власт.



