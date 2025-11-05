Собствено производство: Турция пуска първия си високоскоростен влак през 2026 г.

Турция ще пусне в експлоатация девет местни електрически влакови комплекта и един високоскоростен влак следващата година като част от усилията си за местно развитие на железопътния транспорт, съобщава турската Анадолска агенция, позовавайки се на годишната президентска програма за 2026 г. Основната цел за следващата година е да се проектират и произвеждат железопътни превозни средства за транспорт, които да използват местни средства и ресурси, за да се увеличи съотношението на произведените в страната продукти в ключовите компоненти.

Турският производител на железопътни превозни средства Turasas работи върху вътрешния дизайн и прототипиране на местни превозни средства, за да отговори на нуждите на железопътния сектор.

Подробности за новия високоскоростен влак

Прототипът на първия високоскоростен влак, произведен в Турция, е способен да достигне максимална скорост от 225 километра в час (140 мили в час). Проектът ще бъде завършен следващата година.

Turasas вече беше започнал изграждането на северозападен завод за електрически високоскоростни влакове. Фабриката, разположена в провинция Сакария, ще бъде с площ от 15 000 квадратни метра (около 161 460 квадратни фута), с производствен капацитет от 12 комплекта високоскоростни влакове и се очаква да допринася с 83,1 милиона долара годишно за икономиката.

Електрическите влакове

Междувременно, в процес на разработка са и девет произведени в страната електрически влакови комплекта, достигащи скорости до 160 км/ч. Turasas ще осигури и около 30 национални електрически локомотива за главните линии.

Ще бъдат завършени проектните усилия за локомотив тип Co-Co и железопътно превозно средство за поддръжка и ще започне създаването на прототип.