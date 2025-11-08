Сръбското влияние от Цеца до УДБА: Николай Кръстев в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

"Стратегията на Белград е да спира всички бивши югославски републики по пътя към Европейския съюз, докато не се реши косовският въпрос. Така се пречи на Северна Македония и Черна гора. Така журналистът и водещ на подкаст #Балкани на БНТ Николай Кръстев разнищва в Студио Actualno Балкани сръбското влияние от Цеца до УДБА. Кой е Пиемонт в Западните Балкани и как Сърбия влияе през бившите офицери на така наречената УДБА и техните наследници - ще разберете във видеото.

Годишнината от инцидента в Нови Сад

"Вучич днес е всичко друго, но не и лидер, не и политик", смята Кръстев по повод годишнината от инцидента в Нови Сад, която се навърши на 1 ноември. След като вече година продължават и протестите срещу властта в Сърбия - знаят ли протестиращите студенти какво искат и има ли Вучич алтернатива - отговорът ще научите във видеото.

Звездите на Цеца Величкович и Силяновска

Провокация ли е появата на българско знаме на концерта на сръбската певица Цеца Величкович във Велес и може ли тя да бъде мост между България, Сърбия и Северна Македония?

Във видеото ще научите и за още една "звезда" в региона - тази на Силяновска, която ухажва Макрон в Париж. ОЩЕ: Макрон флиртува с Балканите: Целуна ръка на Силяновска, къде е Бриджит? (СНИМКА)