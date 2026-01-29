Лайфстайл:

Стотици ограбени и осквернени от българи гробове: В Словения са в шок, не са виждали такова нещо

29 януари 2026, 21:41 часа
Сериозен скандал с българска следа избухна в Словения. Причината - двама българи са арестувани, защото са плячкосвали стотици гробове в град Копър. Случаят е широко отразен от редица словенски медии, със следните заглавия: "Полицаите спипаха българите, нанесли в гробищата щети за най-малко 35 000 евро", "Полицията разкри безочливите вандали, осквернили 110 гроба в Копър", "Двама граждани на България заподозрени в поругаването и повреждането на гробове", "Заподозрените извършители подготвяли откраднатите от гробищата вещи за продажба", "Полицаите хванаха българите, плячкосвали и крали от гробове" – това са само част от многобройните заглавия в националните и регионалните издания в периода 27-28 януари.

На пресконференция на ръководството на полицейско управление в Копър, отразена от Словенската пресагенция, беше оповестено, че става дума за българи на възраст 19 и 31 години. Сигналите за престъплението, за което са арестувани, са били подадени в периода след коледните празници през 2025 година. По думите на Енсад Надаревич, началник на управлението, задържаните през миналата седмица българи са осквернили 110 гробни места, като до момента с органите на реда са се свързали 65 собственици на гробове. Нанесените щети възлизат най-малко на 35 000 евро.

В материал на сайта "СиОЛ" се казва, че българите са се изявили в два гробищни парка – в селищата Шкофие и Свети Антон. Според Надаревич, "щетите ще са несъмнено по-големи, тъй като никога досега на нашата територия не сме се сблъсквали с толкова мащабно оскверняване на гробове".

"В хода на разследването от двамата българи са били конфискувани голям брой незаконно придобити вещи – предимно метални такива (от благородни метали), за които е констатирано, че произхождат от описаните престъпления. Преди това някои от вещите са били разрязвани и подготвени за продажба", посочва медията. Началникът на полицейското управление е потвърдил, че от 21 януари мъжете от България, разпитани от съдия-следовател в Окръжен съд-Копър, се намират в ареста. Тази мярка им е наложена с цел предотвратяване на укриването им в чужбина и повторно извършване на престъплението.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
