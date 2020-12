Сълзотворен газ срещу протестиращи в Тирана: Полицаи убили нарушител на полицейския час (СНИМКИ)

Albanians protest after police shot dead a young man for violating coronavirus curfew#Tirana #KlodianRasha pic.twitter.com/HAKzlbCD0r — Lavdrim Lita (@lavdrimlita) December 9, 2020

Полицията първо съобщи, че мъжът, който според някои медии се казва Клодиан Раша, не се подчинил на полицейско нареждане да спре и че носел оръжие.Впоследствие полицията заяви, че той носел предмет, който обаче не бил оръжие."На кого се обаждаш, когато полицаи убиват?" - това е най-споделяният туит през последните 24 часа сред албанците.Протестиращите настояха за оставката на вътрешния министър, замерваха сградата на министерството с различни предмети и запалиха коледни дървета преди да бъдат разпръснати от полицията.

Police officers protect themselves with their shields in front of the prime minister's office during a protest in reaction to the death of Klodian Rasha, after he was shot dead during the country's overnight curfew, in Tirana, Albania, December 9, 2020. REUTERS / Florion Goga pic.twitter.com/PSjBEDDZFK

Hundreds of young protestors gathered tonight in Tirana burning down the Christmas tree at the PM office in Albania 🇦🇱, after a 25 year old man was shot dead by the police for not respecting the Covid19 curfew. pic.twitter.com/STFmD8TdbS — kos_data (@kos_data) December 9, 2020

At least eight police officers and two protesters are reported to been injured



Protestors are demanding the resignment of the Minister of Interior @SanderLleshaj



Media is reporting that the protests have been called by popular social media accounts focusing on political memes. pic.twitter.com/eZd45IPj4G — kos_data (@kos_data) December 9, 2020

— Ardit Rada (@arditrada) December 9, 2020 Двама полицаи и един журналист са леко ранени. Полицаят, която е застрелял Раша, е арестуван. Води се разследване.В момента албанският премиер Еди Рама е в САЩ, където се срещна с представители на фармацевтичната компания Pfizer за доставки на ваксината им срещу новия коронавирус за Албания.