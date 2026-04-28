Сърбия предупреди туристите си: Да внимават с палтформа за онлайн резервации

Отделът за борба с високотехнологичните престъпления към Министерството на вътрешните работи на Сърбия издаде спешно предупреждение до гражданите за инцидент със сигурността на платформата за резервации на места за настаняване Booking.com, съобщи македонската медия press24.mk. Въпреки че официалните данни показват, че платежните карти не са били директно компрометирани, пробивът е позволил неоторизиран достъп до личните данни на потребителите, създавайки висок риск от целенасочена измама.

Според полицията, хакерите са се сдобили с имената, информацията за контакт и подробностите за резервациите на пътуващите. Тази информация е „златна ценност“ за киберпрестъпниците, тъй като им позволява да създават много убедителни фишинг съобщения, представяйки се за места за настаняване или самата платформа за резервации, пише още македонстката медия.

Най-често срещаният сценарий на измама включва изпращане на съобщения, в които под претекст „проверка на картата“ или „спешно плащане“ потребителите се молят да предоставят данните на платежната си карта. Властите посочват, че престъпниците използват реални данни от ваша резервация, което прави съобщенията изключително достоверни.

Сръбското министерството на вътрешните работи призовава гражданите, използвали тази платформа, да бъдат изключително внимателни, да проверяват извлеченията от банковите си карти и да ги блокират при съмнение.