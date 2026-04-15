Пътували сте с Booking? Данните ви вече може да са притежание на хакери

Данни на милиони туристи, включително българи, може да са станали достояние на хакери. Платформата за онлайн резервации Booking съобщи за хакерска атака, при която са били разкрити данни на нейни клиенти.

Компанията, чието седалище е в Амстердам, предлага над 30 милиона места за настаняване по целия свят, като много българи също ползват услугите ѝ.

По информация на Booking хакерите са получили достъп до неизвестен брой имена, контакти и подробности за резервации.

Говорител на компанията заяви, че "не е бил осъществен достъп до финансова информация".

Хакната е информация, свързана с резервации

Платформата заяви, че е "забелязала подозрителна дейност, включваща неупълномощени трети страни, които са имали достъп до информацията за резервациите на нашите клиенти".

"След като открихме активността, предприехме действия за овладяване на проблема. Актуализирахме ПИН кода за тези резервации и информирахме гостите си", се казва в съобщението.

От Booking уточняват, че хакерите може да са имали достъп до "определена информация за резервации", свързана с определена предишна резервация, направена от клиента.

Източник: iStock

"Въз основа на резултатите от нашето разследване до момента, достъпната информация може да включва подробности за резервацията, както и имена, имейли, адреси, телефонни номера, свързани с резервацията, и всичко, което може да сте споделили с обекта за настаняване", се посочва в съобщението на най-голямата платформа за резервации.

Пореден инцидент

Настоящият инцидент далеч не е изолиран случай. Това е поредният опит за киберпрестъпления срещу Booking.

Наскоро компанията се сблъска с нарастващия брой онлайн измами на платформата си, при които измамниците изискват платежни данни за предварителна авторизация или проверка преди пътуването, а след това начисляват високи суми.

През 2018 г. престъпници използваха фишинг тактики, за да откраднат данни за вход от служители на хотели в Обединените арабски емирства и след това успяха да получат достъп до данните за резервации на повече от 4000 души на платформата.

Booking докладва за инцидента на холандския регулатор с 22 дни закъснение, което доведе до глоба от 475 000 евро.