Сърбия затяга мерките спрямо визите на руснаците

27 март 2026, 21:17 часа
Снимка: Kremlin.ru
Сърбия затяга мерките спрямо визите на руснаците

Сърбия започна да депортира руснаци, живеещи без официален статут в страната. Властите вече броят общото време, прекарано в страната, като то не трябва да е повече от 90 дни в рамките на шестмесечен период, независимо от излизанията през границата. Това директно насочва удара към популярната схема за „визово бягство“, при която хората кратко напускат страната и се връщат, за да нулират престоя си. Сега това се третира като опит за заобикаляне на закона.

Вече са докладвани глоби и съдебни заповеди за напускане на страната. До 150 000 души може да бъдат засегнати от новите мерки. Сърбия затяга правилата си в съответствие с очакванията на ЕС. Подобни мерки се подготвят в Черна гора, където безвизовият достъп за руснаци също може да бъде отменен.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
