Любопитно:

Заради стачка: Без таксита днес и утре в Атина

13 януари 2026, 10:38 часа 256 прочитания 0 коментара
Заради стачка: Без таксита днес и утре в Атина

Таксиметровите шофьори в гръцката столица Атина обявиха поредната си 48-часова стачка днес и утре, съобщава телевизия Скай, цитирана от БТА.

Исканията са им подобни на онези, които издигнаха и при предишните си протести – отлагане до 2035 г. на задължението всички новорегистрирани таксиметрови автомобили да бъдат електрически от тази година,

мерки срещу нелоялната според тях конкуренция от страна на многонационални приложения и коли под наем с шофьор, разрешение за движение на таксита в бус лентите, увеличаване на необлагаемия минимум в сектора на 12 хиляди евро годишно.

Още: Заради стачка на продавачите: Гръцките открити пазари затварят

Синдикатът на таксиметровите шофьори в Атина заплашва с ескалация на протестите, ако не получи удовлетворителен отговор от правителството.

Такситата в гръцката столица стачкуваха няколко пъти през миналата година.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Стачката в Гърция се разраства: Протест и във фермерските пазари

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Атина Таксиметрови шофьори искания стачка
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес