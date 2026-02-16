Сръбският премиер не е доволен от министрите си: Висят само в Instagram

„Нашето правителство работи, със сигурност е много отговорно, но не съм доволен от факта, че някои министри се появяват изключително в Instagram, правят снимки и това всъщност е единственият им принос“, заяви сръбският премиер Джуро Мацут пред RTS, предаде хърватската медия "Индекс". Ето защо министър-председателят на Сърбия обмисля реконструкция на правителството.

„Мисля за реконструкция, но реконструкцията ще бъде решена от самите тях, а именно от работата, която вършат, и резултатите, които постигат. Мисля, че определено ще продължим напред и трябва да мислим за подобряване на всичко, което прави правителството“, каза Мацут

Това недоволство обаче изглежда не се отнася към всички министри, защото има и такива, от които е довдолен.

Кога ще е тази реконструкция?

На въпроса колко сигурна е реконструкцията в този момент, Мацут отговори, че засега не може да каже това.

„Винаги трябва да намерим и можем да намерим решение, можем да се подобрим, трябва да подобрим работата на отделните сектори максимално и възможно най-скоро, и това е нещо, което всички те знаят, всички са достатъчно готови и млади, достатъчно енергични или с много опит, за да могат да овладеят всичко, което е в обхвата на работа на всеки от тези отдели“, заяви той.

Междувременно сръбският президент Александър Вучич нееднократно е заявявал, че тази година ще се проведат извънредни парламентарни избори.

