Загреб отговори на искането на Орбан и Фицо: Хърватия е готова да помогне, но ...

Хърватия е готова да помогне на Унгария и Словакия с доставките на петрол след прекъсването на вноса на руски петрол по петролопровода „Дружба“, предаде хърватската медия "Индекс". Капацитетът на Janaf е достатъчен и няма технически извинения за внос на руски петрол, обяви днес министърът на икономиката на сктраната Анте Шушняр в платформата Х, реагирайки на съобщението на унгарския външен министър Петер Сиярто.

Какво точно поискаха Словакия и Унгария?

Сиярто заяви снощи в интервю за платформата X, че „тъй като Украйна по политически причини отказва да възобнови транзита на петрол през тръбопровода „Дружба“, заедно със словашкия министър на икономиката Дениса Сакова, е изпратил писмо до хърватския министър на икономиката Анта Шушняр, в което настоява Хърватия незабавно да разреши транспорта на руски петрол до Унгария и Словакия през Адриатическия тръбопровод.

Croatia has acted responsibly and transparently on regional energy security - and we will do so again for our Hungarian @FM_Szijjarto and Slovak friends @SakovaSr, while fully respecting our Ukrainian allies and the daily suffering they endure.



When we were told the Adria… pic.twitter.com/huJ8aXyNyU — Ante Šušnjar (@susnjar_a) February 16, 2026

Отговорът на Хърватия

Макар и Хърватия да е готова да помогне, хърватският министър отговори следното:

„Барел, купен от Русия, може да изглежда по-евтин за някои страни, но той помага за финансирането на войната и атаките срещу украинския народ. Време е да спрем това военно спекулиране. П.С. - инфраструктурата не се променя за една нощ, но наративите понякога се променят“.

С това той очевидно намекваше за твърденията на унгарските политически и енергийни кръгове преди затварянето на „Дружба", че Janaf не е разполагала с достатъчен капацитет да снабдява адекватно рафинериите на MOL в Унгария и Словакия със суров петрол и че транспортните такси на Janaf са твърде високи.