Любопитно:

Загреб отговори на искането на Орбан и Фицо: Хърватия е готова да помогне, но ...

16 февруари 2026, 14:31 часа 441 прочитания 0 коментара
Загреб отговори на искането на Орбан и Фицо: Хърватия е готова да помогне, но ...

Хърватия е готова да помогне на Унгария и Словакия с доставките на петрол след прекъсването на вноса на руски петрол по петролопровода „Дружба“, предаде хърватската медия "Индекс". Капацитетът на Janaf е достатъчен и няма технически извинения за внос на руски петрол, обяви днес министърът на икономиката на сктраната Анте Шушняр в платформата Х, реагирайки на съобщението на унгарския външен министър Петер Сиярто.

Какво точно поискаха Словакия и Унгария?

Сиярто заяви снощи в интервю за платформата X, че „тъй като Украйна по политически причини отказва да възобнови транзита на петрол през тръбопровода „Дружба“, заедно със словашкия министър на икономиката Дениса Сакова, е изпратил писмо до хърватския министър на икономиката Анта Шушняр, в което настоява Хърватия незабавно да разреши транспорта на руски петрол до Унгария и Словакия през Адриатическия тръбопровод.

 

Отговорът на Хърватия

Макар и Хърватия да е готова да помогне, хърватският министър отговори следното: 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Барел, купен от Русия, може да изглежда по-евтин за някои страни, но той помага за финансирането на войната и атаките срещу украинския народ. Време е да спрем това военно спекулиране. П.С. - инфраструктурата не се променя за една нощ, но наративите понякога се променят“.

С това той очевидно намекваше за твърденията на унгарските политически и енергийни кръгове преди затварянето на „Дружба“, че Janaf не е разполагала с достатъчен капацитет да снабдява адекватно рафинериите на MOL в Унгария и Словакия със суров петрол и че транспортните такси на Janaf са твърде високи. ОЩЕ: Унгария и Словакия молят в общо писмо Хърватия за руски петрол

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Словакия Унгария Хърватия руски петрол нефтопровод Дружба Janaf
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес