Вижте как мъж бяга от глутница бездомни кучета в Скопие (ВИДЕО)

Глутница бездомни кучета отново притеснява жителите на квартал "Карпош" 4 в македонската столица Скопие, предаде базираната в югозападната ни съседка медия "Скопие1". Жителите на квартала са притеснени особено след видео в социалните мрежи, на което се вижда как глутница кучета гонят мъж в квартала. Хората от квартала виждат като допълнителен риск фактът, че гражданите често разхождат домашните си любимци в този район. Те се опасяват от евентуални нападения.

Днес се очаква по-нататъшна намеса на място от страна на Държавното дружеството „Лайка".

Какви са съмненията: Откъде идват кучетата?

Подобни оплаквания имаше и преди, което доведе до намесата на Държавното предприятие „Лайка“ и се стигна до залавяне на кучета от тази част на общината.

По-късно обаче възникнаха и съмнения, че кучетата са били докарани отново в квартала от друго място, въпреки че засега няма официално потвърждение от компетентните институции.

Ето защо след последното видео - към община Карпош е отправено искане за създаване на кризисен щаб и предприемане на конкретни мерки за трайно разрешаване на проблема.

Искането е инициирано от консултативната група „Независими за Карпош".