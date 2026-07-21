Спорт:

Лед от небето: Градушка с големината на орех рани хора в Хърватия (ВИДЕО)

21 юли 2026, 11:25 часа 177 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Лед от небето: Градушка с големината на орех рани хора в Хърватия (ВИДЕО)

Силна буря с градушка удари тази сутрин Хърватия и доведе до щети и ранени хора, предаде хърватската медия "Индекс". Засегнати са градовете Ровин, Канфанар и Далмация. Силният циклон донесе внезапна промяна във времето и за кратко време паднаха големи количества валежи, затруднявайки движението. Както съобщава IstraMet в Ровин и Канфанар е имало и леко пострадали хора. 

Градушката в тези два града беше с големината орех. 

Според информация от терена са нанесени щети на автомобили и селскостопански култури. „Не е лесно на тези, които се намират на открито. Автомобилите и селското стопанство са понесли щети“, казаха жители на засегнатите райони.

Силна градушка е ударила и по-широките райони на градовете Син и Имотски тази сутрин. Град падна в самия Син, района на Имотски, Трил, Туряци и Брназе, причинявайки материални щети. Жители са заснели бурята, а кадри показват големи парчета лед. ОЩЕ: Градушка унищожи голяма част от реколтата в района на Бобошево

Нестабилното време продължава

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Нестабилното време ще продължи през целия ден. Метеоролозите прогнозират още гръмотевични бури, особено в следобедните и вечерните часове, като в морето е възможна по-силна турбуленция.

Ще духа слаб до умерен вятър, но през следобедните часове се очаква внезапно усилване на северния вятър, който на места може да има пориви. ОЩЕ: Брутална буря удари София. Колко дъжд падна? (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Градушка буря Хърватия орех
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес