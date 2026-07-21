Лед от небето: Градушка с големината на орех рани хора в Хърватия (ВИДЕО)

Силна буря с градушка удари тази сутрин Хърватия и доведе до щети и ранени хора, предаде хърватската медия "Индекс". Засегнати са градовете Ровин, Канфанар и Далмация. Силният циклон донесе внезапна промяна във времето и за кратко време паднаха големи количества валежи, затруднявайки движението. Както съобщава IstraMet в Ровин и Канфанар е имало и леко пострадали хора.

Градушката в тези два града беше с големината орех.

Според информация от терена са нанесени щети на автомобили и селскостопански култури. „Не е лесно на тези, които се намират на открито. Автомобилите и селското стопанство са понесли щети“, казаха жители на засегнатите райони.

Силна градушка е ударила и по-широките райони на градовете Син и Имотски тази сутрин. Град падна в самия Син, района на Имотски, Трил, Туряци и Брназе, причинявайки материални щети. Жители са заснели бурята, а кадри показват големи парчета лед. ОЩЕ: Градушка унищожи голяма част от реколтата в района на Бобошево

Нестабилното време продължава

Нестабилното време ще продължи през целия ден. Метеоролозите прогнозират още гръмотевични бури, особено в следобедните и вечерните часове, като в морето е възможна по-силна турбуленция.

Ще духа слаб до умерен вятър, но през следобедните часове се очаква внезапно усилване на северния вятър, който на места може да има пориви. ОЩЕ: Брутална буря удари София. Колко дъжд падна? (ВИДЕО)