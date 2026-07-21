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Пожар на борда на танкер в Черно море, Румъния обвини Русия и "незаконната ѝ война" (ВИДЕО)

21 юли 2026, 12:04 часа 593 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Пожар на борда на танкер в Черно море, Румъния обвини Русия и "незаконната ѝ война" (ВИДЕО)

Трима души са били ранени, след като тази нощ е избухнал пожар на борда на плаващия под либерийски флаг танкер за втечнен природен газ Gas Lisbon в Черно море - срещу бреговете на Румъния, предаде агенция "Аджерпрес", цитирана от БТА. Според Румънската морска администрация инцидентът е станал на 14 морски мили от град Сфънту Георге в окръг Тулча, извън румънските териториални води.

Евакуация на екипажа, има ранени

Корабът е изпратил сигнал за бедствие около полунощ и на място са били изпратени два кораба на Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето (ARSVOM), които са евакуирали всички 17 членове на екипажа.

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Двама от тях са получили изгаряния на около 10-15 процента от тялото, а третият е имал многобройни наранявания и кръвотечение.

Пожарът на борда на кораба, който стои на котва, продължава в надстройката му. Румънските власти са изпратили предупреждение до всички кораби в района да избягват зоната около бедстващия плавателен съд.

Президентът на Румъния: Инцидентът е част от "незаконната война" на Русия срещу Украйна

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В публикация във Facebook румънският президент Никушор Дан заяви, че „държавните институции са в готовност и ще установят осбсоятелствата, причините и отговорността, свързана с този сериозен инцидент, който най-вероятно е част от незаконната агресивна война на Руската федерация срещу Украйна“.

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Дан съобщи още, че танкерът е пътувал от египетското пристанище Александрия за украинското пристанище Рени. То се намира на река Дунав, в Одеска област.

Щети и по руски кораб

Междувременно стана ясно, че на товарния кораб BABYLON, който беше ударен от украинските сили на 16 юли в северозападната част на Черно море, близо до руския град Анапа, се наблюдават сериозни повреди. Корабът е участвал в транспортирането на откраднато украинско зърно от окупирания Крим и е извършвал претоварване от кораб на кораб в близост до Керченския пролив заедно с още два плавателни съда, които по-късно бяха конфискувани задочно от украински съд.

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Румъния Русия Черно море Танкер пожар война Украйна втечнен природен газ
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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