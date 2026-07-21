Пожар на борда на танкер в Черно море, Румъния обвини Русия и "незаконната ѝ война" (ВИДЕО)

Трима души са били ранени, след като тази нощ е избухнал пожар на борда на плаващия под либерийски флаг танкер за втечнен природен газ Gas Lisbon в Черно море - срещу бреговете на Румъния, предаде агенция "Аджерпрес", цитирана от БТА. Според Румънската морска администрация инцидентът е станал на 14 морски мили от град Сфънту Георге в окръг Тулча, извън румънските териториални води.

Евакуация на екипажа, има ранени

Корабът е изпратил сигнал за бедствие около полунощ и на място са били изпратени два кораба на Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето (ARSVOM), които са евакуирали всички 17 членове на екипажа.

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Двама от тях са получили изгаряния на около 10-15 процента от тялото, а третият е имал многобройни наранявания и кръвотечение.

🚢🔥⚠️ LPG Tanker Incident Near Romania: Entire Crew Rescued After Vessel Was Struck in the Black Sea



A major maritime emergency unfolded overnight in the Black Sea after the LPG tanker Gas Lisbon, sailing under the Liberian flag, caught fire approximately 20 nautical miles (37… https://t.co/aSnRPY4UJb pic.twitter.com/A7r7ByrPhR — Adriana Popescu (@AdrianaPop490) July 21, 2026

Пожарът на борда на кораба, който стои на котва, продължава в надстройката му. Румънските власти са изпратили предупреждение до всички кораби в района да избягват зоната около бедстващия плавателен съд.

Президентът на Румъния: Инцидентът е част от "незаконната война" на Русия срещу Украйна

В публикация във Facebook румънският президент Никушор Дан заяви, че „държавните институции са в готовност и ще установят осбсоятелствата, причините и отговорността, свързана с този сериозен инцидент, който най-вероятно е част от незаконната агресивна война на Руската федерация срещу Украйна“.

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Дан съобщи още, че танкерът е пътувал от египетското пристанище Александрия за украинското пристанище Рени. То се намира на река Дунав, в Одеска област.

Щети и по руски кораб

Междувременно стана ясно, че на товарния кораб BABYLON, който беше ударен от украинските сили на 16 юли в северозападната част на Черно море, близо до руския град Анапа, се наблюдават сериозни повреди. Корабът е участвал в транспортирането на откраднато украинско зърно от окупирания Крим и е извършвал претоварване от кораб на кораб в близост до Керченския пролив заедно с още два плавателни съда, които по-късно бяха конфискувани задочно от украински съд.

Severe damage can be seen on the BABYLON cargo ship, struck on July 16 in the northwestern Black Sea near Russia's Anapa. The vessel was involved in transporting stolen Ukrainian grain from occupied Crimea and carried out ship-to-ship transfers near the Kerch Strait with two… pic.twitter.com/x77E1SnBIz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 21, 2026