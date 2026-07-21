Нито с ЕС, нито с Китай: Силяновска иска да сближи Северна Македония с Индия

Македонският президент Гордана Силяновска-Давкова ще посрещне днес президента на Република Индия Драупади Мурму, която е на двудневно официално посещение в югозападната ни съседка, предаде македонското издание "Независен". Индийският президент ще бъде посрещнат с най-високи държавни и военни почести на церемония в президентската институция, след което ще се състоят среща „на четири очи“, пленарно заседание с участието на македонската и индийската делегация и съвместна пресконференция на двамата президенти.

Предвидено е президентът на Република Индия да положи венец на гроба на Гоце Делчев в църквата „Св. Спас“ в Скопие. Индийският президент също така ще се срещне с председателя на Събранието Африм Гаши, ще се подпише в Книгата за впечатления и ще направи обръщение към членовете на македонския парламент.

Македоно-индийски бизнес форум

Днес следобед ще се проведе македонско-индийски бизнес форум, организиран от кабинета на президента в сътрудничество с Дирекцията за икономическа дипломация към Министерството на външните работи и външната търговия.

При откриването на форума ще бъдат представени възможностите за инвестиции в страната, а с обръщения ще се изкажат президентът Силяновска-Давкова и президентът Мурму.

През втория ден от официалното посещение президентите ще посетят Мемориалната къща на Майка Тереза, пише още македонското издание. ОЩЕ: След гала вечерята си с Ердоган: Силяновска танцува на сватба (СНИМКИ)