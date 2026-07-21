Затварят 8 турски училища в Тракия: Турция недоволства

Гърция реши да преустанови дейността на осем начални училища за малцинствата в Тракия за учебната 2026-2027 година, предаде гръцкото издание Kathimerini. Гръцкото образователно министерство аргументира решението си с недостатъчен брой записани ученици. След спирането на учебните занятия броят на малцинствените училища в Тракия ще остане 76. Длъжностни лица отбелязаха, че държавните училища са изправени пред спиране на обучението си с по-малко от 15 ученици в клас, докато училищата за малцинства работят с девет ученици и двама учители, защото предлагат програми както на гръцки, така и на малцинствени езици.

Решението предизвика недоволство

Турция обаче обвини съседката си, че по този начин нарушава разпоредбите на Лозанския мирен договор.

В изявление говорителят на турското външно министерство Онджу Кечели осъди „решението на Гърция да затвори още осем начални училища, принадлежащи на турското малцинство в Западна Тракия“ и заяви, че мерките, засягащи записванията в 1-во начално училище на турското малцинство в Ксанти, отразяват „систематични практики“, насочени към отслабване на образователните права. Той заяви, че решенията представляват нарушение на договора.

Гърция отговори

Високопоставен служител на гръцкото министерство на образованието отхвърли това твърдение, заявявайки, че Гърция прилага Лозанския договор и образователните протоколи чрез рамка за подкрепа на образованието на малцинствата. ОЩЕ: Вандалски инцидент в мюсюлманско училище в Родопите (СНИМКА)