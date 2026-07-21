Лисица напада хора в красив морски курорт в Гърция

Жителите на гръцкото крайбрежно курортно село Агиокампос в са нащрек след като две жени бяха ухапани от лисица при отделни инциденти през уикенда, предаде гръцкото издание Kathimerini. Местните власти заявиха, че нападенията са изключително необичайни, отбелязвайки, че лисиците обикновено не се приближават толкова близо до хората.

Те са потърсили съвет от експерти по дивата природа, за да определят какво може да е предизвикало поведението на животното и очакват допълнителни насоки.

Подробности за нападенията

Първото нападение е станало в събота вечер, когато жена е била ухапана и откарана в Университетската болница в Лариса за оказване на първа помощ и превантивна ваксинация срещу бяс.

Втори инцидент последва в неделя, когато 17-годишно момиче беше нападнато от лисица на плажа Агиокампос. Тя също беше ухапана и хоспитализирана, където получи превантивно лечение против бяс.

Дивите животни в Гърция

Припомняме, че миналата година международни медии констатираха, че селските райони на Гърция се борят да се справят с завръщането на хищниците.

Миналата година жителите на Гревена в Северна Гърция настояваха за действия от страна на правителството, тъй като популациите на диви свине са се увеличили опасно през последните десетилетия и дори имаше чести случаи, в които животните излизат на пътя и затрудняват движението. ОЩЕ: Мечки, вълци и глигани: Хищниците се завръщат в селските райони на Гърция