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Сбогом, СИРИЗА: Депутати масово напускат партията

21 юли 2026, 12:42 часа 505 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
Сбогом, СИРИЗА: Депутати масово напускат партията

Гръцката опозиционна партия СИРИЗА на бившия премиер Алексис Ципрас е пред разпад, след като депутати масово напускат формацията. Според последни социологически проучвания тя събира едва един процент одобрение, предава БНР. СИРИЗА вече не е политически фактор в Гърция. Всички проучвания на обществено мнение показват, че партията се разпада. Пръв напусна парламентарната група бившият премиер и лидер на партията Алексис Ципрас, който създаде нова формация ЕЛАС. От 36 депутати парламентарната група на бившите управляващи е вече с 8 депутати, като останалите напуснаха парламента и заявиха, че се присъединяват към новата формация на Ципрас. "Политическият цикъл на СИРИЗА е приключил", заяви самият той. Още: Алексис Ципрас напомня за себе си: Прави нова партия

Съмнения дали въобще ще влезе в следващия парламент

Снимка Getty Images

Според политическите анализатори партията е в криза, след като формацията на премиера Кириакос Мицотакис спечели пълно мнозинство в парламента. Още: Не иска да е много ляв: Ципрас планира нова партия Смяна на лидери, липса на адекватна политика, вътрешнопартийни борби между различни фракции доведоха до разпадане и загуба на доверие от избирателите. Дори последните проучвания поставят под съмнение дали СИРИЗА ще успее да премине три процентната бариера за влизане в парламента. 

Според публикувани днес резултати от допитвания управляващата консервативна партия "Нова демокрация" продължава да е първа политическа сила с 27% подкрепа, което анализатори отдават на слабото влияние на социалистите от ПАСОК, които вече са водеща опозиционна сила. Още: Алексис Ципрас подаде оставка като депутат

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Гърция Алексис Ципрас СИРИЗА Нова демокрация
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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