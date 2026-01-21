Оставката на Румен Радев:

Торнадо и евакуация в Гърция заради наводнения (ВИДЕО)

21 януари 2026, 17:52 часа 288 прочитания 0 коментара
Торнадо и евакуация в Гърция заради наводнения (ВИДЕО)

След като лошо време обхвана Гърция се наложи евакуация на някоко къщи в гръцката столица Атина, предаде гръцкото издание Kathimerini. Домовете са били в близост до поток, а евакуацията се е наложила като предпазна мярка. Междувременно пожарната екипа отговори на множество обаждания за операции по изпомпване на вода в Атина, особено в североизточните предградия Папагу и Холаргос. 

В Калитея, югозападно от центъра на града, нивото на водата в река Илисос се повиши значително, което предизвика безпокойство сред жителите. Властите заявиха, че ситуацията е под контрол.

Торнадо през селски район

В западен Пелопонес торнадо премина през селски райони, като напълно унищожи животновъден обект в село Склива и изкорени дървета в целия регион. Според държавната телевизия ERT, собствениците на обекта издирват 60 животни, разпръснати по време на бурята.

Очаква се екип от Организацията за селскостопанско застраховане (ELGA) да посети засегнатия район в четвъртък, за да оцени щетите.

Затворени училища

Училищата останаха затворени в сряда в много части на страната, включително Атина, а фериботните услуги бяха спрени в цялата страна. Проливните валежи вече причиниха смущения в района на Атина.

Лошото време продължава

 Очаква се вълна от тежки метеорологични условия, засегнали Гърция от ранните часове на сряда, да продължи до четвъртък следобед, носейки проливни дъждове, гръмотевични бури, снеговалежи и бурни ветрове. Шест региона – Пелопонес, Централна Гърция, районът на Атина, Тесалия, Северно Беломорие и Западна Македония – са поставени в състояние на мобилизация.

До жителите на Атина, Виотия и Евия бяха изпратени спешни текстови съобщения, призоваващи жителите да ограничат движението си. ОЩЕ: Лошото време затвори училищата в Гърция

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
