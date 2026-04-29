Тревога в Румъния заради Украйна: Вдигнаха два изтребителя F-16 във въздуха

Нови атаки с дронове срещу цивилни и инфраструктурни цели в Украйна са извършени в сряда сутринта в град Измаил близо до речната граница с Румъния, което наложи жителите в румънския пограничен окръг Тулча да бъдат предупредени чрез съобщението RO-ALERT, предаде румънската информационна агенция Agerpres.

Два самолета F-16 от бойната служба на Air Policing на Румъния са излетели около 01:10 от 86-та авиобаза във Фетещ. Националният военен команден център е уведомил Главния инспекторат за извънредни ситуации относно установяването на мерки за предупреждение на населението в северната част на окръг Тулча, като съобщението RO-ALERT е изпратено в 01:12 часа.

Какво засякоха радарите?

Наземни радари са проследили две групи, състоящи се съответно от седем и осем дрона, които са ударили град Измаил, Украйна.

Пилоти на F-16 съобщиха за множество експлозии от украинската страна на Дунав, в района на Измаил. В националното въздушно пространство не са засечени радарни сигнали. Въздушната тревога е прекратена в 02:40.

Руските дронове и Румъния

Припомняме, че това не е първия път, в който в Румъния има тревога след руска атака в Украйна. Случвало се е дори дронове да навлизат във въздушното й пространсто.

Само преди дни служители на румънското министерство на националната отбрана и румънското МВР са ангажирани с обезопасяване на паднал в румънския град Галац руски дрон. Градът се намира в непосредствена близост до границите с Молдова и Украйна.