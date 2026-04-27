Изкуствен интелект ще пази небето над Румъния: Букурещ готов с тестовете

Румъния тества дронове-прехващачи, управлявани от изкуствен интелект, съобщи във Фейсбук министърът на отбраната Раду Мируца. Той информира, че системата се нарича "Меропс" (Merops) и ще заработи на румънска територия след няколко дни. Тестовете са продължили две седмици и са били извършени на полигона „Капу Мидия“ на брега на Черно море.

Системата за отбрана срещу дронове, управлявана от изкуствен интелект, е произведена от американската компания „Проджект Ийгъл“ (Project Eagle), съобщава Ройтерс. Тя вече се използва в Украйна и Полша и включва наземен команден пункт, стартови площадки и дронове-прехващачи, наречени Surveyor, които могат да работят автономно чрез изкуствен интелект и радар. Системата открива вражеския дрон и изпраща прехващач, който го проследява и неутрализира, без да е необходим постоянен човешки контрол.

Проверявайте колите си! 1,5-метрова змия се скри в двигател, наложи се намеса на полицията